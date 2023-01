De qué manera explotó Barby Franco cuando la compararon con Noelia Marzol

Barby Franco y Fernando Burlando se encuentran pasando en estos días un momento único, tras el nacimiento de su hija Sarah. Sin embargo, no lograron escaparle a una polémica que se generó en las redes sociales.



Sucede que muchos de los seguidores de la modelo en las redes sociales estaban muy interesados y ansiosos por conocer el rostro de la beba, pero Barby Franco se mostró reticente y prefirió preservar su intimidad.



Hace unos días, la modelo y pareja de Fernando Burlando dejó disponible para sus seguidores de Instagram la caja de preguntas, con el objetivo de interactuar con ellos, que, lógicamente, iban a preguntarle por la niña.

Historia de Instagram de Barby Franco.



Entre las tantas consultas, muchos usuarios le preguntar a Franco por el rostro de Sarah, al notar que no la había mostrado públicamente hasta ese momento. “¿Cuándo nos mostrás a la bebé?”, le preguntaron. “En breve. Es muy chiquita”, contestó Barby.



No obstante, uno de sus seguidores al parecer no se quedó conforme con esa respuesta y comparó el manejo de la intimidad de su beba con el de Noelia Marzol, quien dio también hace poco tiempo.



“Noelia Marzol la mostró desde el minuto 1 a la bebé. ¿Por qué vos no?”, le preguntó un usuario de Instagram a Barby Franco, a quien no le gustó para nada la comparación. “Ella es ella. Yo soy yo. Somos seremos humanos diferentes”, respondió.

Historia de Instagram de Barby Franco.



Sin embargo, la polémica por el rostro de su niña no terminó allí, sino que luego, al salir a la luz la tapa de la revista Caras, en la que Barby Franco posa junto a su hija, la pequeña Sarah, muchos usuarios de las redes sociales salieron a cuestionarla.



Las críticas giraban en torno a la supuesta exclusividad por la que habrían cobrado para mostrar el rostro de su hija. Muchos señalaban que el motivo por el que no la mostraba no era por tener apenas unos días, sino que fue por dinero.