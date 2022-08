Cómo se gana la vida Tomás, el hijo de Martín Redrado, en Miami

Tomás Redrado tiene 26 años y es el hijo mayor de Martín Redrado e Ivana Pagés (quienes también son padres de Martina, de 20 años). Desde el año 2020, la vida del joven de desarrolla en Miami, ciudad que eligió para abrir su primera galería de arte, Tomás Redrado Art.



Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella y así fue como hizo un intercambio de un año en la Universidad Bocconi, en Milán, Italia. “No fue impuesto, ni seguí esa carrera por un mandato familiar, pero mi padre fue una inspiración”, contó.



“Mi verdadera vocación es el arte. Vivir un tiempo en Milán me voló la cabeza y eso llegó gracias a la carrera que había elegido. Estar en Miami, donde vivo ahora, se fue dando de manera orgánica y muy natural”, reveló el joven en charla con Hola Argentina.





“Estando en Milán, en 2019, supe que no quería dedicarme a algo que tuviera que ver con la diplomacia. ‘Quiero dedicarme al arte, al diseño’, me dije. Una vez en Buenos Aires, llegó la pandemia y ese fue el segundo disparador. ¿Qué hago con mi vida ahora? Entonces empecé a pensar en venirme a Miami no bien se pudiera”, comentó Tomás.



“Mientras tanto comencé a hablar con curadores e historiadores amigos y gente del arte. Con el apoyo de mis padres, compré una cantidad de obras importantes de artistas que encajaban en el proyecto que yo estaba ideando en Buenos Aires, pero para materializar acá. En septiembre de 2020 pude viajar. Al principio monté un showroom en el departamento de papá y este año abrí mi propia galería”, agregó.



Sobre cómo es su vida en Miami, Tomás Redrado contó: “Acá tengo cuatro muy buenos amigos, esos de fierro, con los que podés contar siempre. De hecho, ellos van a la boda de mi viejo en Italia. Trabajo de lunes a sábados en la galería hasta las 6 de la tarde y voy al gimnasio todos los días. El tema es que como afuera de casa siempre y los resultados del gimnasio no son los que me gustaría. También aprovecho para conocer el mundo del arte en Miami”.





Tomás contó que su padre, Martín, le aconsejó que sea responsable y que cumpla siempre con su palabra, además de reconocer que su apellido es una llave para acceder a artistas o personas que de otra manera no podría. “Somos muy distintos con mi padre”, aseguró.



Por último, confesó que es menos enamoradizo que su padre y cómo entiende las relaciones. “No estoy de novio. Miami es una ciudad poligámica y voy de la mano de esa corriente. Yo juego con esas reglas”, concluyó.