Cuál es el apodo que recibió Luis Ventura de un periodista de América TV

Este fin de semana, Luis Ventura habló en Secretos Verdaderos sobre Lali y el fenómeno que genera. "Este programa hoy tiene a Tini… bueno dale, con Tini... Quiero decir Lali Espósito", comenzó diciendo frente a las cámaras de América TV.

Su furcio hizo que terminara revelando cómo lo llama un colega de la señal televisiva. "¡Después me agarra Guido Zaffora y me hace de goma! ¡Ahora me llama Luis Verdura!", contó entre risas.

Daniel Ambrosino salió a defender a Zaffora y señaló: "Es que tiene razón, la otra vez le dijiste Guido Kaczka y ahora Gorgatti. ¡Estás a full! Y lo que decís de Tini tiene que ver con que, durante mucho tiempo, se habló de una rivalidad entre ellas".

Recientemente, Ventura sorprendió a todos al revelar al hablar de su hijo menor, Antonito. El niño, que ya tiene ocho años, nació fruto de una relación fugaz con Fabiana Liuzzi, mientras él aún estaba en pareja con Estelita Muñoz. El infante padece un severo problema neurológico.

"Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción", le contó a Florencia Peña en LPA.

"Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente" sumó Ventura y explicó: "Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida".