La historia de amor desconocida de María Becerra con su mejor amiga de la adolescencia

María Becerra continúa con el desarrollo de una carrera impresionante, que la eyecta a los mejores escenarios del mundo y a una trascendencia que no avizora límites. En lo personal, la cantante sorprendió en los últimos días con el noviazgo confirmado con J Rei, pero antes de todo eso experimentó un amor impresionante con su mejor amiga de la adolescencia.

La ex de Rusherking ha hablado en algunas ocasiones de esas primeras emociones que brotaron en su corazón, cuando era muy pequeña y que la llevaron a plantearse un sinfín de cuestiones sobre su propia identidad. Claro, su persona favorita en el mundo en esa época era Valentina López, de quien se enamoró perdidamente.

Tal la magnitud de las vibraciones, de todo lo que corrió en su sangre que llegó a escribirle dos canciones, que con el tiempo se transformaron en grandes hit de su repertorio: Dime como hago e Hipnotiza. Dos temas en los que volcó sus sentimientos.

En cuanto a las particularidades de lo que la atravesó el cuerpo y el alma, María supo especificar: "En ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida".

Todavía transitaba por unos años muy iniciáticos, Becerra se divertía entre el colegio y sus videos caseros de YouTube. Así explicó como manejó esas dudas que la apoderaron: “Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres…”.

Finalmente pudo detectar que no existía ningún inconveniente en ese amor, en ese tipo de relaciones con chicas y por eso confesó: “Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello”.

En cuanto a Valentina y todo lo que caminaron juntas, María expresó: "Fue una historia increíble. Ella tenía novio, que para mi gusto era una mala persona, obviamente. Sentía que no la trataba como se merecía; veía que no era feliz con él porque además la engañaba. No entendía por qué no lo dejaba”.

Los sentimientos crecieron, evolucionaron en su interior, por lo cual detalló el desenlace de esta historia: “Yo estaba deseando que lo hiciera y estuviera conmigo, porque sentía que nos lo merecíamos, porque ambas estábamos súper enamoradas”.