Luz Gaggi, la última finalista de La Voz, contó por qué no se “enamoró en su vida”

De chiquita, Luz Gaggi soñaba con ser bailarina. De hecho, hasta los 9 años pudo ir a clases de baile. Pero luego un accidente dejó trunco su sueño y tuvo que olvidarse de las zapatillas y el tutu con el que se veía para toda la vida. Estuvo un tiempo sin poder caminar, moviéndose en silla de ruedas y haciendo rehabilitación.

Pero en lugar de bajar los brazos, la ya mujercita de La Plata buscó otro sueño: el canto. "Empecé a estudiar, a ir a canto. Mi mamá me fue incentivando, me llevó a todos lados. Ahí de a poquito fui creciendo en el canto", contó la última finalista de La Voz, que tiene sólo 19 años y pasó de las suyas con Mau y Ricky en su team.

Su papá dio el parte real de lo que tuvo: "Luz sufre una epifisiolisis, que es el desplazamiento de la cabeza del fémur. Realmente fue una trompada. Era una nena que vivía saltando, bailando y haciendo piruetas. De pronto verla en una silla de ruedas fue un gran aprendizaje".

La epifisiolisis es una fractura que afecta al cartílago de crecimiento y sólo se da en niños. “Supone hasta el 25 % de las fracturas que se dan en chicos. El tratamiento de la epifisiolisis es la inmovilización de la zona afectada. En muchas ocasiones, la colocación de una férula o una escayola es suficiente para permitir al cartílago recuperarse”, explicaron.

Ahora, ya con un contrato firmado con Sony, y mientras prepara su nuevo trabajo, Luz se animó a hablar de amor. Su otra “maldita pelea”, como dijo en el programa de Marley, pero de buen humor.

“¿Estás en pareja?”, le preguntaron. “No, no estoy en pareja en este momento”, confesó. “¿Ahora que sos la subcampeona de La Voz Argentina tenés más pretendientes?”, siguieron. “La repercusión llega a chicos y chicas, obvio. Hablo con bastantes, me pongo a charlar buena onda y todo, pero… ¡Qué pregunta!”, salió del paso.

“Tengo buena onda con todos, pero hasta ahora no se dio para algo más serio, como para otras intenciones… Nunca se dio como para concertar una salida, pero porque todavía no estoy en esa, estoy concentrándome en otra cosa. Capaz que me vendría bien, no lo niego”, completó.

“¿Habías estado de novia antes de entrar al reality?”, le consultaron finalmente. “No, nunca tuve novio, obvio que tuve adolescencia, pero no tuve pareja. Es como que está trabaja esa parte, pero ya llegará”, finalizó sobre su "corazón".

Y contó el drama que sufrió cuando tenía sólo 10 años: “Tuve un mini accidente, que me llevó varios años recuperarme, pero ahora estoy genial. Yo tenía un problema en la cadera izquierda, una epifisiólisis femoral superior, que me impedía caminar bien, por eso de chica me apoyaba en un palo porque no podía más del dolor".

"Entonces, un día fui al baño de una quinta a la que habíamos ido, se me resbaló el bastón porque estaba todo mojado, se me rompió la cadera y tuve que ir a que me operen de urgencia. Estuve un año y medio con muletas y silla de ruedas, y como cinco años empeorando, porque hubo cosas que desmejoraron. Hasta que me pusieron una prótesis y ya estoy bien", terminó.