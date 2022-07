Cuántas hijas tiene Jorgelina Aruzzi y cómo está formada su familia

Jorgelina Aruzzi se encuentra en un momento profesional óptimo luego del éxito de El Primero de Nosotros, la ficción que conmocionó en la pantalla de Telefé, y ahora se confirmó que formará parte de Casados con Hijos, en su versión teatral. En su mejor momento, instalada en el centro de la escena, la actriz captó la atención del gran público.



Si bien no suele exponer demasiado su vida privada, Jorgelina Aruzzi está separada desde el año 2016, momento en el que terminó su relación con el productor Diego García, con quien tuvo a su única hija, Ámbar, de 12 años.



Hace unos meses, la actriz brindó una entrevista con la revista Gente en la que habló de cómo lleva la maternidad: se reconoció como “un poco cuida y un poco obsesiva”. Tanto es así que confesó que recién en 2021 le permitió tener redes sociales.





“Como los dos (ella y Diego García) estamos inmersos en la industria tratamos de no influenciarla sobre su futuro, aunque le gusta mucho la danza y me acompaña al teatro. Apenas nació me la llevé a grabar. Ella estuvo siempre metida en ese lugar y ahora que es más grande no se copa. Es muy artística e inteligente en el colegio”, contaba Jorgelina.



Sobre la forma de criar a Ámbar, comentó: “Para mí la manera de amar y la maternidad tiene que ser revisada. Me refiero a la maternidad como mandato y el estar en pareja como mandato. Creo que los hombres y las mujeres estamos atravesados por un sistema que nos obliga o nos lleva a hacer ciertas cosas que, por ahí, individualmente no tenemos ganas”.



“Cuando tuve ganas de ser mamá, lo fui. Y fue y es lo más lindo del mundo ser mamá de Ámbar, una hija hermosa que tengo pero en su momento no se dio de tener otro hijo”, explicó Aruzzi.





Asimismo, habló de cómo se ve ella como madre. “Trato de acompañarla. Soy un poco cuida, un poco obsesiva con que se abrigue y esas cosas, pero tratamos, tanto su padre como yo, de darle libertad y acompañarla en lo que a ella le gusta. Recién este año tiene redes sociales, pero en privado”, reveló.



Por último, habló de la sexualidad o los temas incómodos a conversar con Ámbar. “Se contestan todas las preguntas y me siento a charlar con ella. También lo hace mucho con sus amigas. Y en su escuela tiene educación sexual. Para mí, ser mamá es muy difícil, no porque me cueste estar con ella, sino porque es una responsabilidad y sabés que lo que hagas va a influir”, concluyó.