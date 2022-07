Nicole Neumann celebró el cumpleaños 8 de su hija Sienna sin Fabián Cubero:

Nicole Neumann dejó en claro en más de una ocasión que lo más importante de su vida son sus hijas. La reconocida modelo siempre se mostró muy orgullosa de su rol como madre y, como si fuera poco, sus redes sociales están llenas de postales y videos con las pequeñas.

Indiana, Allegra y Sienna fueron los frutos de su relación con Fabián Cubero. Sin embargo, las cosas no terminaron muy bien entre los famosos. Y es que cuando el ex jugador de Vélez inició su relación con Mica Viciconte todo empeoró entre la ex pareja de mediáticos.

A Nicole le molestó mucho que la campeona de MasterChef Celebrity expusiera tanto a sus hijas en las redes sociales compartiendo su día a día con ellas. El tiempo fue pasando y las cosas nunca se calmaron. Al parecer las famosas no logran conseguir paz y no tienen ganas de hacer las paces.

De hecho, durante la final del reality de cocina las niñas acompañaron a Mica y Nicole se mostró muy picante sobre la presencia de sus hijas en el ciclo: "No lo vi, no miro tele. No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, porque mis hijas estén bien".

Y lanzó muy filosa contra Mica Viciconte, quien contó que las hijas de Fabián Cubero y Nicole fueron muy emocionadas al programa solo para apoyarla durante la final: "En realidad tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos saludos y qué sé yo”.

En medio de los escándalos con su ex pareja y la ex participante de Combate, Nicole Neumann festejó el cumpleaños número 8 de Sienna, la más pequeña de la familia. La modelo mostró que la niña eligió la temática de unicornios, todo rosa y en la torta la Torre Eiffel.

Mediante su cuenta de Instagram mostró la torta de tres pisos, color rosado y con una imagen de la Torre Eiffel. La celebración comenzó el sábado por la tarde en el cine, luego una cena en la casa de la rubia, pero siguió el domingo por la tarde. Además Sienna recibió una bolsa con 8 regalos por sus 8 años.