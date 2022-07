Quién es el reconocido artista que fue al colegio con Pachu Peña y no lo recuerda

Ya es algo habitual que Pachu Peña genere innumerable cantidad de carcajadas en donde sea que esté como invitado. El humorista es un verdadero fabricante de momentos divertidos y siempre tiene una anécdota para hacer reir.



En esta ocasión, los afortunados de disfrutar de las desopilantes ocurrencias de Pachu fueron Andy Kusnetzoff y sus invitados de PH Podemos Hablar, el programa que conduce en la pantalla de Telefe.





En un momento, el conductor le preguntó a Pachu por su infancia. Fue allí cuando el humorista contó que durante la etapa escolar fue al colegio con un reconocido artista que, increíblemente, no lo recuerda.



El artista en cuestión al que se refiere Pachu Peña es nada más y nada menos que el cantante rosarino Fito Páez, con quien lo divide, además, el clásico de aquella ciudad entre Rosario Central y Newell’s.



“Sí, fui al colegio con Fito Páez pero él no se acuerda de mí”, comenzó contando Pachu. “Yo iba a la mañana y él iba al turno tarde. En la primaria jugábamos al fútbol”, agregó el humorista.



Pero eso no fue todo, sino que Peña recordó un viaje que compartieron con Fito en séptimo grado a la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Lógicamente, la anécdota tuvo su toque de gracia.





“Una noche me lo encuentro acá, en Las Cañitas, en un restaurante, y le digo: ‘Hola, Fito, ¿te acordás de Durán y de tal compañero?’. ‘No’, me contesta. ‘¿Te acordás de mí?’. ‘No’, me dice”, recordó Pachu entre risas.



Como era de esperarse, la increíble curiosidad que contó Pachu y la forma típica en la que lo cuenta hizo que todos comenzaran a reírse, el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, incluido.