Natalia Pastorutti reveló un secreto desconocido de su relación con La Sole

La Sole brilla en La Voz Argentina como jurado. La cantante logró demostrar que su encanto le aporta un gran detalle al súper ciclo de Telefe. De hecho, desde que se inició la reconocida artista estuvo presente en todas las ediciones del reality de música conducido por Marley.

Sin embargo, no es la única de su familia que canta. De hecho, su hermana Natalia Pastorutti también lo hace y tiempo atrás habló de la famosa: "Un día chocamos con mi hermana. Venía manejando ella y es un desastre. Frenó de golpe y venía un auto atrás y se la puso".

"Entonces la mujer bajó, la reconoció, pero le empezó a decir de todo. A mí no me gusta escuchar las malas palabras. No me gustan. Entonces le empezó a decir ‘pelo...’. Y Sole le decía ‘bueno, pará, disculpame. Vamos a ver cómo hacer’. El auto era nuevo y mi hermana tenía el gancho en la camioneta que le rompió el auto. Por ahí la gente que pasaba la empezaba a reconocer y la saludaba", agregó.

Fue entonces cuando la joven cantante dio detalles: "Le dije ‘pará un poco, porque si nos empezás a tratar mal vamos a decir que el choque fue culpa tuya. Pará de maltratar. La gente me acepta sin conocerme tanto porque tengo el plus de ser su hermana”, declaró la cantante.

"Mi hermana me apoya, me insiste. Siempre me estimula", finalizó. Hace algunas horas Natalia estuvo como invitada en La Peña de Mofi y contó que La Sole es su vecina: "Tengo de vecina a la Sole y estamos con todos los animales, ahora hay perros un montón, ella tiene 3 que siempre cuando se va, aparecen en mi casa, hay pato, una cabrita que siempre llora y parece un bebé".

"Yo me levanto más temprano que la cabra incluso, despierto a todo el mundo", reveló a corazón abierto Natalia sobre ser vecina de la reconocida cantante, quien triunfa hace años en el mundo de la música como una de las referentes de la industria de Argentina.

Para finalizar, Pastorutti lanzó: "Tenemos un zoológico en realidad, había un caballo pero ahora lo sacaron". Cabe recordar que La Sole en más de una ocasión contó el gran vínculo que tiene con su hermana ya que no solo las une la sangre, sino también la música,