Joaquín Furriel habló de su dura adolescencia: "Terminé cuatro veces en la comisaría porque..."

Joaquín Furriel se mostró más íntimo que nunca en una reciente entrevista y habló de una parte muy oscura de su vida, vinculada con su adolescencia, que calificó como “una etapa muy dura”.



En charla con Teleshow, Furriel fue consultado sobre cómo es ser padre de una adolescente en los tiempos actuales, que no son para nada fáciles ni para los chicos ni para los grandes.



“Es un sube y baja, porque hoy manejan una cantidad de información que es difícil estar al día. Sobre todo, entender el vínculo que tienen con las redes sociales, cómo quedan de alguna manera cautivos y pueden pasar una hora de sus vidas por algo que no termino de entender muy bien”, comentó el actor.





Ante la pregunta sobre si le da dolores de cabeza o si él había sido más bravo que ella, Furriel encontró el pie justo para contar su fuerte historia de vida en la década del 90 en pleno conurbano.



“Yo no tuve una adolescencia muy suave. Los 90, neoliberalismo, Conurbano, Duhalde, razzias, empezaba el paco, que no consumí porque vi lo que provocaba en mis amigos. La del 90 fue una década muy violenta y muy agresiva”, recordó.



“Cuatro veces me fueron a buscar mis padres a la comisaría. Hacía mucho quilombo. Era una violencia permanente. Eran épocas muy violentas”, agregó Furriel.





Sobre los motivos por los que terminaba en algunas ocasiones en una comisaría, comentó: “Por no tener el DNI. Nunca robé. Vengo de una familia de clase media, muy trabajadora, con valores. Mi provocación no era tanto con mi familia, sino con el Estado”.



Por último, contó que aquellas experiencias en comisarías también eran muy violentas. “Te cagaban a trompadas. No digo que hoy no siga sucediendo. Lamentablemente, sucede. Era como un bullying, las razzias eran totalmente provocativas. Y era la manera de seguir dándole fuerzas a más fuerzas que no estaban educadas para el cambio cultural”, concluyó.