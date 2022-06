La estafa que sufrió Milva Castellini que la hizo pasar el peor momento de su vida

La periodista Milva Castellini volvió a alertar sobre las estafas telefónicas, como la que ella misma sufrió en 2021, cuando al revelar un código los estafadores pudieron acceder a su cuenta bancaria.



“Sufrí una estafa telefónica, bancaria. Se hicieron pasar por mi banco. Yo tenía un tema pendiente de resolución con el banco. Me llamaron, cometo el error de revelar un código que no se debe revelar”, comenzó contando.





“A partir de ahí todo se volvió un desastre. Entraron a mi cuerpo y empezaron a hacer movimientos”, agregó la periodista en un video publicada en su cuenta de Twitter, donde lo contó por primera vez.



“Yo a tiempo me pude dar cuenta y no continué con la operación, corté la llamada. Me comuniqué con los canales oficiales y logramos parar el fraude”, explicó luego.



Sobre la modalidad de engaño, Milva Castellini remarcó que los estafadores actúan con una precisión y exactitud que es muy difícil distinguir la trampa. Por eso, continuamente reitera que hay que estar atentos.



“Te engañan con una exactitud y son tan iguales al banco que entrás sin dudarlo”, comentó la periodista en aquella ocasión, a mediados de 2021.





“Yo me di cuenta cuando revelé un código que no tenía que revelar”, contó Castellini sobre el momento en el que todo comenzó a sonarle extraño y que la alertó de que algo no estaba bien en esa conversación.



“Cuando me di cuenta, ya habían entrado, sacaron dinero, toman préstamos a mi nombre. Te hacen un desastre. Estoy indignada. Estén atentos para que no les pase lo mismo”, repiten siempre que tiene oportunidad, para que a nadie más le pase.