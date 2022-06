Cómo se sacó de encima La Sole a Ricky Montaner cuando la quiso piropear

La Voz Argentina desde sus inicios se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y si bien parecía que El Hotel de los Famosos había llegado para quitarle el puesto, la realidad es que Telefe volvió a quedarse con el primer lugar en el rating de los canales.

Son los jurados del reality del canal de las tres pelotitas los que se llevan toda la atención del público. Y es que los famosos se muestran siempre muy simpáticos y divertidos. Lali Espósito es sin dudas quien obtuvo el mejor rol en el programa ya que la gente no para de hablar de ella.

Sin embargo, Mau y Ricky también hacen lo suyo y le roban varias sonrisas a sus compañeros. Tal como ocurrió en la emisión más reciente del ciclo cuando el esposo de Stefi Roitman sorprendió a todos con un increíble detalle sobre el físico de nada más ni nada menos que La Sole.

Mientras esperaban la audición de un nuevo participante, el cantante decidió ponerse muy serio y hablar con sus compañeros: "Podríamos hablar un minuto, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta, pero no lo he dicho hasta ahora".

"Se han dado cuenta que La Sole, cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda... Dios mío, qué espalda tan linda, Sole. Cuando revoleas el poncho…tu espalda, espectacular”, continuó el cantante hijo de Ricardo Montaner incomodando a su compañera de jurado.

La Sole en ese momento solo arrojó un gesto de incomodidad y se encogió de hombros y dijo: "No sé". Pero Mau decidió intervenir: "Sí, es verdad". La cantante intentó tomar distancia de los piropos de sus compañeros para no generar malos entendidos y por eso dijo: "La próxima vengo así".

Lali Espósito al ver la espalda de la artista entre risas lanzó: "Alta espalda La Sol". Para salir de esa tensión y romper el hielo, la amiga de la China Suárez arrojó un chiste sobre Soledad: "Si te da un ponchazo (y) te deja en Burzaco".