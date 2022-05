Pablo Echarri salió a aclarar el supuesto comentario en contra de Robert De Niro

Robert De Niro se encuentra en Argentina y ya hay polémica. El actor se encuentra participando en la filmación de la miniserie Nada, a cargo de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. La serie de cinco episodios tiene previsto su estreno para 2023 a través de la plataforma de streaming Star+. Junto al reconocido actor de Hollywood se encuentra el veterano actor argentino Luis Brandoni, con quien mantiene una gran amistad con De Niro.

En las últimas horas, se produjo un malentendido por unos supuestos dichos de Pablo Echarri, en el que ningunea la visita del actor de Hollywood al país. Un usuario de Twitter publicó una frase que se la atribuyó a Echarri. "Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’", expresaba el tuit.

Tras las repercusiones, Echarri se transformó en tendencia, ya que miles de usuarios salieron a criticarlo por sus supuestas declaraciones. Enterado de los sucedido, fue el propio actor quien salió a desmentir los dichos que se le atribuían.

"Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo", fue el contundente descargo de Echarri.

Además Raúl Rizzo, otro aludido en el mensaje, salió a aclarar que tampoco estaba en contra de De Niro. "Viene a sacarnos el pan de la boca a los actores argentinos porque representa la cara más cruel del neoliberalismo", se publicó en algunos portales como si realmente lo hubiera manifestado el actor. "Nunca dije eso, De Niro es un gran actor y que venga a grabar acá es un orgullo. Inventar eso es de mala leche", dijo Rizzo.

"Estoy sorprendido con esto. Si en alguna nota lo nombré a De Niro es porque es una figura que está en Argentina. Yo soy actor, soy un admirador de De Niro. Me parece un actor estupendo y me encanta que esté filmando acá. Es un orgullo. Y me encantaría participar de algo que haga él, con él. Lo sacan de la malicia que tienen, buscando el impacto no sé para qué", expresó.