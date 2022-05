La radical decisión que tomó Marcelo Polino sobre su vida privada

Marcelo Polino renunció a uno de sus grandes sueños en su vida. El periodista reveló que no seguirá adelante con su proyecto de adoptar a un niño. El ex jurado del Bailando venía haciendo todos los trámites hace varios años para poder ser padre, pero el sistema burocrático no hizo más que agotarlo y decidió bajarse del proyecto.

"Yo durante diez años hice el trámite de adopción que se renueva cada dos años", contó Polino en una entrevista para Socios del Espectáculo (El Trece). "Es muy invasivo, muy horrible. Aparte si me dan un chico ahora voy a ser el abuelo, si lo voy a buscar a la escuela no me voy a poder agachar a agarrar al niño", reveló sobre los motivos por los cuales decidió bajarse de la idea.

Y en cuanto a la pregunta de Adrián Pallares sobre si le tiene miedo a la soledad, Polino respondió: "No, porque yo estoy rodeado de un grupo de gente que me acompaña un montón. Aparte la tengo a Matilda, que es un amor. Es una niña muy inteligente, muy cariñosa, la amo".

Recordemos que en los últimos días el periodista fue noticia cuando admitió estar distanciado de La China Suárez. Polino fue uno de los grandes defensores de la actriz de cuando estalló el Wandagate. Sin embargo, la amistad se terminó porque la China dejó de responderle. "Seguramente nos encontraremos y nos abrazaremos y nos reiremos", expresó sobre la posibilidad de una reconciliación.