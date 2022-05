Alberto Cormillot mostró cómo creció su hijo Emilio: “su sonrisa es…”

Alberto Cormillot se convirtió en padre junto a su pareja Estefanía Pasquini. "Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Está perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!", escribió el famoso hace meses cuando anunció la llegada de su querido hijo que tanto lo emociona.

El tiempo fue pasando y Emilio creció un montón. Durante una entrevista con la Revista Caras, Alberto y Estefanía presentaron a Emilio y mostraron lo grande que está: "Su sonrisa ilumina nuestra familia". Quien también estuvo presente y posó en las postales familiares fue Adrián, el hijo mayor del médico especializado en nutrición.

"Nos tiene enamorados a todos. Me encanta verlo sonreír, jugar e interactuar con el papá. Además es tan bueno. Es un nene 'feliz", confesó Estefi. Fue entonces cuando Adrián tomó la palabra: "Desde el momento que papá me dijo: 'nació', sentí una alegría genuina. Mi viejo es cero fútbol y cero fórmula uno, así que me gustaría llevarlo a ver carreras, hacerlo hincha de Ferro, si puedo, y fan de 'Los Ramones'".

"Soy el hermano mayor y me da mucho orgullo tener un hermanito. Emilio va a ser muy consentido por mí. Yo tengo dos hijas mellizas de mi primer matrimonio, Zoe y Abril, y luego volví a formar una familia y nació Ema, y me hacen muy feliz junto a mi mujer. Con mi hermana mayor, Renée, tengo una relación maravillosa pero me había quedado con las ganas del varoncito y ahora está Emilio", agregó.

Fue entonces cuando Pasquini reveló detalles de su rutina en familia: "yo trabajo a la mañana en compañía de él, luego almorzamos los tres con Alberto, jugamos un rato después de comer hasta que yo arranco a trabajar de nuevo. En el medio de esto, Emilio está un rato con el padre y con la gente que trabaja en nuestra casa, con mis papás, que vienen seguido".

"Jugamos a que él patea la pelota y alguien siempre está para atajar. Mis padres están embelesados con él. Yo digo que lo único que logro ‘desplazar’ a esta hija única que soy yo, fue este nieto único. Lo adoran y él a ellos. Particularmente a mi mamá, yo digo que nació para ser abuela, me encanta verlos en ese rol, son un diez", confesó.

Y finalizó: "tengo temores. Hasta el día de hoy me despierto y lo toco para ver si respira bien, tengo miedo cuando le doy de comer de que no se atragante, me da miedo el pensar que lo voy a tener que dejar el día de mañana para que pueda salir, que vaya a bailar y todas las cosas que son completamente normales pero dan miedo (al menos a mí) que le pase algo".