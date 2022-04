Quiénes son todos los nietos de Mirtha Legrand y cómo es su relación con ellos

Mirtha Legrand está hace años en la pequeña pantalla de Argentina. Al ser, desde muy joven, una artista reconocida, los espectadores han presenciado los momentos más importantes y lo más difíciles de su vida.



De esta manera, vimos cuando se enamoró de Daniel Tinayre y cuando decidieron contraer matrimonio. Fruto de esta relación nacieron Daniel y Marcela, quien convirtió a la conductora en abuela.



Con el paso del tiempo, Mirtha ha revelado detalles de su relación con sus nietos y se han mostrado juntos en pantalla. Aunque Juana y Nacho sean los más conocidos, lo cierto es que no son los únicos que llaman a “abuela“ a la diva.



Fuente: Instagram - mirthalegrand

Gran abuela: estos son los nietos de Mirtha Legrand

Juana Viale

De todos los nietos que tiene Mirtha Legrand, Juana Viale se ha convertido en una de las estrellas de la pequeña pantalla. Además de realizar una carrera como actriz, también condujo el icónico programa de su abuela.



Durante la pandemia de covid, la nieta de la diva se ocupó del programa "Almorzando con Mirtha Legrand" y se encargó de entrevistar a todas las figuras que participaban del mismo. Por el momento, Mirtha no ha regresado definitivamente a la televisión aunque ya tiene planes de hacerlo.



En cuanto a su relación, la nieta y abuela han tenido algunos cruces debido a que ambas tienen temperamento fuerte. Sin embargo, siempre se han mostrado muy unidas y orgullosas de los pasos que han dado en el mundo artístico.







Nacho Viale

Aunque no aparezca frente a las cámaras como su hermana, Nacho Viale siempre está presente en la vida de Mirtha Legrand. Se encarga del detrás de escena del famoso programa de El Trece, y es quien se ocupa de que todo salga según lo planeado.



Siempre se ha mostrado muy orgulloso de su abuela y ha declarado sólo palabras hermosas para ella. Lo cierto es que prefiere mantener una vida alejada de los focos, por lo tanto mantiene un perfil bastante bajo.



Rocco Gastaldi

Otro de los nietos que tiene Mirtha Legrand es Rocco Gastaldi, quien nació de la relación que mantuvo Marcela Tinayre con Marcos Gastaldi, quien falleció en 2020. A diferencia de sus otros dos hermanos, el joven de 20 años no se muestra delante de las cámaras.



Debido a que su vida es muy privada y no se saben muchos detalles sobre él, tampoco se conoce información sobre la relación que mantiene con su abuela. Sin embargo, estamos seguro de que Mirtha lo ama tanto como a Juana y Nacho.



¿Conocías a todos los nietos de la conductora?