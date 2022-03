Así lucen hoy los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato intentó varias veces encontrar al amor de su vida. En el transcurso de los años, la actriz comenzó relaciones amorosas que nunca llegaron a ningún puerto. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Michael Bublé.



Su historia de amor comenzó en 2008. Ambos se conocieron durante el recital que brindó el cantante en Buenos Aires. El espectáculo fue el Teatro Gran Rex, y la actriz se encontraba entre el público.



Según reveló ella misma, sentía mucha admiración por el cantante y era fanática de su música. En un momento del show, un integrante de la discográfica se le acercó y le ofreció sacarse una fotografía con el cantante.



Sin dudarlo, Luisana dijo que sí. En el momento del encuentro, ella no hablaba inglés y él tampoco hablaba español. Sin embargo, con solo verla Michael entendió que tenía frente a sus ojos a la mujer de su vida. “Yo me voy a casar con vos“, le dijo a través del traductor.



Y no se equivocó. Después de estar varios meses intercambiando correos electrónicos, finalmente comenzaron a pasar más tiempo juntos en persona. El amor floreció sin medida, y en 2011 contrajeron matrimonio. Juntos formaron una bella familia, la cual está integrada por tres hijos.



Fuente: Windobi

Luisana Lopilato y Michael Bublé: Así lucen sus hijos actualmente

Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron formar una familia muy grande. De esta manera, su primer hijo llegó al mundo en 2013 y lo llamaron Noah. Durante un largo tiempo, el niño tuvo que luchar contra el cáncer de hígado. Sin embargo, salió victorioso en esta dura batalla.



En 2016, la pareja le daba la bienvenida a su segundo hijo, a quien llamaron Elías. Más tarde, llegaba la primera niña a la familia: se trata de Vida, quien nació el 25 de julio de 2018. Los tres son la luz de los ojos de ambos artistas.

Cuando fueron padres primerizos, ambos compartían muchas imágenes de sus hijos en las redes sociales. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y los pequeños fueron creciendo, prefirieron compartir sólo imágenes donde los niños salen de espalda y no se ven sus rostros.



Aunque son bastante reservados con su vida privada y con la vida de los pequeños, en las imágenes se puede apreciar lo mucho que han crecido. Principalmente Noah, quien actualmente tiene 8 años.



Recientemente, salió a la luz una nueva imagen de los hijos de Luisana Lopilato, donde se puede ver claramente cómo lucen en la actualidad. Se trata de un fragmento del video "I‘ll Never Not Love You", el cual fue lanzado por Michael Bublé.

Fuente: Today Show

Dicho videoclip está protagonizado por la pareja y al contar una bella historia de amor, sus pequeños también participaron en una escena en particular. En dicho montaje, se puede ver al matrimonio junto a los niños, quienes están muy grandes y cambiados.



Asimismo, también aprovecharon para anunciar su nuevo embarazo. Luisana Lopilato se encuentra en la dulce espera de un cuarto bebé, el cual todavía se desconoce su sexo. De lo que sí no hay dudas, es que la familia está muy feliz por esta bella noticia.



¿Qué opinas de la familia Lopilato-Bublé?