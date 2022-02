El pedido de Belu Lucius tras un ataque de bullyng en su contra: "Mejor no digas nada..."

El mundo entero atraviesa una gran incertidumbre por la temática del bullying, principalmente en los menores de edad. Esto surgió a partir de la triste noticia que se conoció días atrás en donde un pequeño de tan solo 13 años tomó la dura decisión de quitarse la vida por haber recibido comentarios negativos de sus compañeritos de escuela.

Tras este hecho doloroso y angustiante, gran cantidad de celebridades de todo el mundo realizaron publicaciones en sus redes sociales hablando sobre este tema que es muy importante de darse a conocer. Así mismo, manifestaron el interés de que sea tratado en todos los colegios del mundo y así ayudar a los que más lo necesitan.

Una de las famosas que habló sobre la discriminación fue Belu Lucius en su cuenta personal de Instagram. Dejó de lado por un rato el humor que la caracteriza y decidió escribir un breve posteo sobre el bullying en todas sus facetas, sin centrarse únicamente en los más chicos.

"Ayer un niño de sólo 12 años se quitó la vida: era víctima de bullying. Yo pensaba que el bullying era cosa de niños pero no, LO SUFRO CONSTANTEMENTE; es diario y cotidiano", comenzó con su relato. Dejando en claro que ella también es víctima de este maltrato constantemente por mostrarse ante sus seguidores.

Y agregó: "Leo constantemente derroche de insultos hacia otros, no se entiende el propósito ni el motivo de tanto odio. Por qué la gente piensa que puede vomitar mierd... de la boca sin importarle nada. Si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada". Ya indignada con el tema, lanzó un duro pedido a la sociedad.

"Acá en las redes sociales está inundado de gente con este lema tatuado 'Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago', manga de hipócritas", sentenció furiosa. De esta manera, dejó en claro que hoy en día existen personas que insultan o agreden a alguien de manera anónima sin hacerse cargo de lo que están diciendo y sin pensar lo que pueden generar en el otro.

Sin embargo, la ex participante de “Masterchef Celebrity” no es la única celebridad que se encuentra “amenazada” en la cotidianeidad. Gran cantidad de personas sufren de estos comentarios que muchas veces pasan por alto, pero cuando el nivel se acrecienta es imposible escaparle a las críticas.

Tras esta publicación realizada días atrás por Belén, decidió alejarse de las negatividades y realizar un viaje junto a su marido Javier Ortega Desio y sus hijos Bautista y Benjamín. La familia está disfrutando de un entretenido paseo por Disney y Miami.