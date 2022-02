Dos participantes de Masterchef Celebrity revelaron que tuvieron un affaire

Este lunes comenzó una nueva semana en Masterchef Celebrity. En este sentido, anoche fue el turno de Denise Dumas, Peque Pareto, Ernestina Pais, Mery Del Cerro, Joaquín Levinton y Tomás Fonzi, quienes dejaron todo en la cocina para evitar ir al "jueves de última chance".

La consigna consistió en elaborar diferentes tapeos con mariscos, pescado, vegetariano, carne, vegano y queso. Además, el desafío tuvo que ser en grupo. El equipo azul quedó conformado por la deportista, el músico y la modelo, y por el otro, el rojo con el ex Verano del 98, y las dos conductoras.

Pero la preparación de los platos quedó en un segundo plano luego que Santiago del Moro le preguntara a Pais sobre los rumores de romance con Levinton. "Quiero saber la verdad. En todos los portales publicaron que Ernestina y Joaquín tuvieron un romance, ¿cuál es la posta?", consultó sin vueltas el conductor del reality culinario de Telefe.

"La posta es que somos amigos hace más de 25 años y en algún momento uno está aburrido...y mirando una película y la cosa....¿o no, Joaquín?", respondió. "Una manera de conocerse más”, admitió el músico. "Pero tuvieron algo...la pasaron lindo", insistió del Moro. "Hace muchos años. La pasamos genial porque somos muy amigos, pero ahora cero. Ahora nos damos asco", contestó la conductora. "¿Nos damos asco? No me imaginé que era tan así", dijo el cantante. Luego, en el backstage, agregó: "Fue simplemente un touch and go".

Recordemos que hace algunas semanas, Joaquín se había referido a la relación que los une. "Hicimos de todo, de todo lo que te puedas imaginar", había revelado. Y Pais agregó. "Pero es la primera vez que lo confesamos". "Sí, ahora lo queremos contar todo por televisión", acotó entre risas Levinton.