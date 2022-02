Este miércoles en Intrusos (América), Virginia Gallardo rompió el silencio tras la muerte de Gustavo Martínez y habló de los hijos de Ricardo Fort. Desde hace un tiempo, la panelista mantuvo distancia del mundo del empresario chocolatero y se negó a formar parte de la serie sobre su vida, pero ahora se mostró conmovida por el trágico final del tutor de Felipe y Marta Fort.

“La realidad es que me levanté, hay que decirlo, con el teléfono explotado. Obviamente me asusté, por algo personal. Tenía miles de llamados. Lamento y agradezco. Cuando pasan cosas como estas, y más relacionado con lo que es el entorno de Ricardo, yo no suelo contestar, más allá de que esto fue una tragedia”, comenzó diciendo Virginia Gallardo.

Luego agregó: “No respondí ni un mensaje, ni una llamada. Como no lo he hecho nunca. En estos diez años, yo nunca me senté en un programa de televisión. Sé que es parte de mi historia y me toca transitarlo de una manera diferente a ustedes, que son periodistas”.

Cuando en el mencionado programa debatieron el polémico mensaje de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, Gallardo apuntó: “Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para esos nenes. Él dio su vida, literal, por esos chicos. Yo entiendo el momento que deben estar pasando los chicos, entendemos que es todo muy reciente, el dolor, lo traumático, su historia, en fin. Pero realmente creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar”, explicó.

Además, sobre el descargo del hijo de Ricardo Fort, Virginia Gallardo agregó: “Yo conocía otra parte de la historia, y leyendo las historias de Felipe creo que ellos claramente, y es lógico, están poniendo el foco en ellos, sin entender que existe otra persona y otra realidad. Cuando Felipe dice ´no saben´ yo sí sé”.

En otro momento de Intrusos, Gallardo volvió a enfatizar el rol que tuvo Gustavo Martínez en la vida de Ricardo Fort. “Esto tiene que servir para más allá de su final, más allá de lo que puedan llegar a decir, horas de programas, para quienes estuvimos ahí, Gustavo era incondicional para Ricardo, incondicional para sus hijos. Era la persona que te recibía cuando llegabas y te hacía como un scanner para saber si debías o no quedarte cerca de sus hijos”, remarcó.

"Yo creo que era un tipo súper honesto, que jamás le sacó un peso, que él necesitaba demostrar que vivía por y para esos chicos porque los quería, que vivía por y para Ricardo porque lo quería y que él ganaba su plata. Estoy convencida, tenía esa necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Lo viví en carne propia, pero hoy yo no soy el centro. Lo conozco”, continuó Virginia Gallardo en su emotiva descripción sobre Gustavo Martínez.

Finalmente, la panelista expresó: “Gustavo me adoraba, yo adoraba a Gustavo y éramos muy cómplices. El bancó todo hasta donde pudo por ellos. Lamento y ojalá el tiempo les haga entender. Hoy no es tiempo ni para tuitear ni para hacer una nota. Pero tampoco dudo de que ellos sepan lo que fueron para Gustavo y lo que Gustavo fue para ellos”.