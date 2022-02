Sandra Borghi rompió en llanto al despedirse de Nosotros a la mañana y recibió una sorpresa

Luego de tres años de ser una de las conductoras de Nosotros a la mañana (El Trece), Sandra Borghi se despidió del magazine y rompió en llanto frente a cámaras. La periodista dio su adiós en la previa de su arribo como conductora del noticiero del mediodía y les dedicó sentidas palabras a sus compañeros.

Antes de su salida, Sandra Borghi se encargó de presentar a su reemplazante en Nosotros a la mañana, su colega Mariel Di Lenarda. Luego, el conductor Pollo Álvarez tuvo unas afectuosas palabras hacia su compañera. “Primero, te quiero decir que me pone muy contento que vayas a cumplir un sueño. Segundo, que te agradezco porque gracias a tu humildad como compañera y mamá (porque a veces me tratás como a un hijo) me hiciste crecer mucho a mí. Ese chiste de que hago todo el tiempo de que ella me cuida es verdad, porque hay un montón de momentos en los que yo flaqueo y ella me agarra de la mano y me cuida cuando nadie me ve para que yo no quede expuesto. Te agradezco por eso, por hacerme crecer, por esta amistad. Te quiero horrores y este programa se podría llamar tranquilamente Sandra Borghi. Estás desde el día uno y sos nuestro pilar, nunca vas a dejar de estar acá. Te deseo lo mejor para lo que viene”, expresó emocionado.

Luego, Borghi tomó la palabra y enfatizó: “Una de las cosas que más me va a costar es la gente, mis compañeros, los nuevos y viejos. Monti: estaba tan contenta de trabajar con vos, siempre quise trabajar con vos y fue un sueño cumplido. Pau [en referencia a Paula Trapani]: te miraba cuando estabas en Telefe y quería ser como vos. Hiciste un carrerón. Chiquito [en referencia a Pablo Montagna]: viniste a despedirme. Nuestra relación empezó peleándonos mucho y terminamos amigos”.

Luego, Sandra Borghi continuó: “Pampa [Mónaco]: crack de los crack, una bestia trabajando. Lo admiro, lo miro, me hace señas y ya entiendo todo. Andrea [Bisso]: empezamos desde chiquitas y terminamos juntas acá, y mi amiga [en referencia a Mariel] que para mí es lo mejor que dejo, una profesional enorme. Bien merecido este lugar, lo va a hacer mucho mejor que yo seguro, porque es bien rigurosa, bien profesional, buena persona y te va a cuidar”.

Sobre el final de su despedida, Sandra Borghi recibió como sorpresa un llamado de su madre. “Tengo que reponerme porque estoy llorando un montón. Este es un sueño de todos: de mi marido, mío y de ella que ella conduzca este noticiero del mediodía. Hija de mi vida te lo merecés porque sos una gran luchadora”, expresó la mujer.

Tras recibir un ramo de flores, Sandra Borghi pronunció sus últimas palabras en Nosotros a la mañana. “Bueno, me voy. Gracias de corazón, ¡los amo!”, finalizó.