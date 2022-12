María Laura es la nueva eliminada de Gran Hermano: su reacción

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que, todos están atentos a lo que pasa con los participantes dentro y fuera de la casa. Un nuevo eliminado se conoció este domingo y muchos quedaron sorprendidos. Cabe recordar que la última eliminada fue nada más ni nada menos que Juliana, quien salió del reality y rompió el silencio.

"Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera", comenzó.

Y continuó: "Yo creo que me jugó un poco en contra tener a dos personas de la placa que sabíamos que iban en contra de mi grupo o de mi juego. Y por ahí, yo soy demasiado honesta o comento sincericidios con algunas cosas. El hecho de haber confrontado con las chicas a la gente por ahí le hizo ruido. O también el tema de estar en pareja con Maxi".

"Puede ser que un poco. Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos. Creo que soy muy directa para decir las cosas. Lo sentí. Y de hecho le dije: ‘Es admirable, increíble lo que hacés teniendo tres hijas’", reveló.

Fue entonces que siguió: "Yo no podría. No tengo hijos, pero hasta a mis perros me costó dejarlos. Y, si tuviese hijos, no podría porque creo que voy a ser demasiado sobreprotectora. Estoy feliz, por más de que me haya ido. Ansiaba un poco el afuera y reencontrarme con mi familia, aunque estoy un poco nostálgica por dejar la casa".

En la placa de la semana estaban María Laura, Coti, Daniela, Alfa y Nacho. Fue Romina quien salvó a la correntina con su beneficio de líder. Fue entonces que Santiago del Moro reveló que Nacho y Alfa fueron salvados por el público al tener la menor cantidad de votos negativos.

Ahora bien, hace tan solo minutos se conoció que María Laura se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. El resultado sorprendió a todos sus compañeros. La hermanita emocionada se fue a la habitación para buscar su valija y despedirse de sus compañeros.