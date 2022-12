El percance en el vestido de Ángela Torres que la sacó de la mesa de Juana Viale

Ángela Torres intenta mantener un bajo perfil mediático al igual que todos en su familia. Hace algunos meses, la cantante habló sobre las posibilidades de convertirse en madre: "Me gustaría ser mamá. Re sueño con tener mi familia. Soy más Susanita de lo que me gustaría pero porque lo fui muy poco en mi niñez".

Además, también habló sobre su relación con Franco Rizzaro: “¿Cuándo? Me separé hace un mes y medio. Sí, convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros".

Cabe recordar que Ángela contó cómo inició su carrera msuical: "Yo creo que lo primero que apareció en mí como deseo fue cantar antes que actuar. No sé si hubo un día en que me transformé en cantante… más que nada fue animarme, confiar en que tengo algo para decir. En 2019, cuando terminé la novela “Simona” decidí tomarte un tiempo para dedicarle mi energía a la música".

"Cuando terminé “Simona” estaba muy cansada mentalmente y me fui de mochilera al sur de Argentina con un amigo por primera vez. Un día se me dio por escuchar a mi abuela en la montaña, en medio de la nada. Escuchando sus discos me topé con “La niña de fuego”, que es la canción de una película del mismo nombre que es muy épica en su carrera", agregó Ángela sobre su abuela.

Y continuó: "Sentí que su energía vibraba muy parecido a mí. Yo estaba en búsqueda de mi música y apareció ella con esas melodías. A los tres o cuatro meses terminé yéndome a España a hacer mi disco, que también es una casualidad, porque ella estaba muy vinculada con ese país".

"Y a veces pasan cosas mágicas. La gente me la recuerda todo el tiempo. Hay mujeres grandes que me paran en la calle y se me ponen a llorar al recordarla. Cuando fui creciendo, fui tomando conciencia de quién fue realmente. Cada vez que salgo a un estreno pienso en mi abuela", contó.

Ahora bien, hace algunas horas, Ángela Torres visitó el programa de Juana Viale y sufrió un percance con su vestido y quien la ayudó fue Mariano Caprarola: "Hemos tenido un accidente fashionista en la mesa. La Jaula de la Moda tiene que estar acá. Hilo y aguja para coserla".