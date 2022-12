Los mejores memes por el regreso de Daniela a la casa de Gran Hermano

Luego de una intensa campaña en redes, Daniela Celis logró su objetivo y lo superó: con un récord del 40,98 por ciento de votos, la participante se ganó en buena ley volver a la casa de Gran Hermano para cumplir con su plan de venganza con quienes le jugaron sucio.

“No sé si la casa me va a elegir o no, pero este lunes quiero que sepan que voy a entrar a la casa a jugar sola. Mi juego va a ser sola y con ustedes. Voy a jugar a lo que me dicen ustedes que les gustaría ver de mí. Así que #Vengañela”, había prometido Daniela, que cuando quedó afuera se enteró de todo lo que Thiago decía de ella y del juego estratégido de Coti.

Por supuesto, los televidentes enloquecieron en cuanto la morocha atravesó la puerta de la casa y comenzaron las reacciones más esperadas: la de Thiago, que la dejó de lado al elegir salvar a su amigo el Conejo de la placa, y la de Coti, quien la traicionó con una nominación espontánea que para ella terminó en eliminación.

En Twitter los memes no se hicieron esperar y reflejaron la variedad de situaciones que se dieron con la vuelta de Celis, a quien muchos definieron como "icónica".

Ella fue la primera de la gala del lunes en reingresar al juego, y la siguieron Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar, quien entró gracias a la posibilidad que se abrió a raíz de la expulsión de Juliana por romper las reglas del programa una y otra vez. TLos fans tampoco pasaron por alto que la Tora apareció para desestabilizar aún más a Coti Romero.

Luego de ser recibida con mucha alegría por Julieta y Romina, Daniela abrazó al resto de los jugadores incluido Thiago, e hizo como si nada hubiera pasado, aunque demostró con sus gestos y actitudes que su plan de hacer justicia ya está en marcha.

“Juliana expulsada y sin valija, Maxi queriéndose ir de la casa, Coti escondida y todavía falta que entre la Tora. Daniela ignorando por completo a Thiago, Marcos feliz con el ingreso de Agustín, sin dudas una de las mejores galas hasta el momento”, fue el resumen de un fan de Gran Hermano que da cuenta de esa noche que marcó una nueva etapa en el juego.

