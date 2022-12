Quién es el famoso actor con el que la amante de L-Gante reveló que tuvo un romance

Hace unos días, el nombre de Antonela Pane empezó a sonar a raíz de unas fotos en las que se la ve bailando con L-Gante. A esas imágenes se les sumó la filtración de un chat donde la influencer erótica le contaba a un amigo que estaba en medio de un encuentro sexual con el cantante de cumbia 420, a quien calificó de gran amante.

"¡Dios mío! Todos sabemos que esta persona es farandulera y mentirosa. Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche", desmintió Elián Valenzuela desde sus historias de Instagram, donde le agradeció “el halago”, pero aseguró que no había estado con nadie.

Enojadísima con la reacción del papá de Jamaica, Antonela pasó por LAM, perjuró que no quería colgarse de la fama de L-Gante y dio a entender que, de querer aprovechar sus historias sexuales con famosos, hubiera hablando mucho antes de todas las que tuvo con actores y políticos.

En ese momento, Yanina Latorre intervino con una información bomba: "Yo tengo un dato de un actor, ¿Nicolás Cabré?". Visiblemente descolocada, Pane reconoció que tuvo algo con el ex de la China Suárez y Laurita Fernández, y sumó un detalle escandaloso.

Antonela admitió que tuvo un amorío con Cabré. Instagram Nicolás Cabré.

"Estuve con él. Si yo hubiera querido hacerme conocida o lo que sea, hubiera contado hace mucho eso”, admitió la modelo, y agregó: “Estuve en la época de Laurita, es uno más de lo que me dijeron que estaban solteros, no sabía que estaba con Laurita, no fue mi culpa”.

“Lo conocí por un amigo en común. Pero no me quiero meter. Prefiero no hablar y que la gente se lo imagine", cerró la rubia, que tiempo atrás también estuvo involucrada sentimentalmente con Facundo Ambrosioni, el ex de Morena Rial y papá de su hijo Francesco.

Antonela en LAM. Captura América TV.

Habrá que ver si Nico Cabré sale a desmentir los dichos de Antonela Pane o si, fiel a su estilo reservado, se guarda de dar su opinión sobre esta versión que lo deja mal parado ante su ex pareja, con quien tuvo muchas idas y venidas.