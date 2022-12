René de Calle 13 reveló qué le dijo Diego Maradona sobre el Mundial antes de morir

El mundo se rinde ante los pies de la Selección Argentina por el tremendo título que acaba de conseguir como campeón del mundo en la histórica final contra Francia. Cientos de famosos del extranjero se expresaron en las redes sociales y ahí se destacó la confesión de René Pérez.

El cantante de la genial banda Calle 13, y ex pareja de Soledad Fandiño, con la que tuvo un hijo argentino, también sintió emociones fortísimas con la consagración del equipo de Lionel Messi. Por eso no dudó en armar un posteo maravilloso en Instagram.

El artista posee decenas de nexos con Argentina, desde la obviedad de ser padre de Milo, que nació en este suelo, hasta sus cientos de presentaciones en diferentes momentos y hasta ese amor muy particular por Huracán, del que es socio honorable.

Lo cierto es que René se movilizó con las imágenes de los festejos en Qatar, con esa historia increíble del seleccionado, con esa resolución épica que probablemente ingrese en el podio de las mejores finales de todos los tiempos por el dramatismo.

Así, el ex de Fandiño juntó varias imágenes, como algunas de una intimidad de un vestuario con Messi, como otras con la casaca de Argentina en un show, y finalmente una con el eterno Diego Armando Maradona, en la comodidad de la que fue la residencia en Bella Vista.

Justamente sobre El Diez, René sacó a relucir una anécdota impresionante que se refiere a que el astro le vaticinó el resultado de la Selección en este mundial de 2022. Creer o reventar. No obstante, el cantante lo contó con total honestidad.

Qué le dijo Maradona a René sobre la Copa del Mundo de Qatar

Residente apenas aportó una línea, pero una muy poderosa para compartir el pronóstico tremendo que le expresó Maradona allá por el 2019 y que hoy se transmutó en una realidad. “Diego me lo dijo cuando lo vi, que la próxima copa era de Argentina”, narró.

También abrió su corazón por todo lo que siente por este país: “Este país padece de ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que me regaló los besos de mi hijo. El país con el peso devaluado pero de corazón agrandado. Los que disfrutamos de escribir estaremos en deuda con todo el equipo porque nos regalaron los mejores versos. Sé que no soy de allí pero quizás en otra vida fui”.