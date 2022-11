Tras la detención del Pollo Álvarez en Qatar, su mujer compartió los mejores memes de la situación

El Pollo Álvarez atravesó un momento de tensión este miércoles cuando fue detenido durante su cobertura del Mundial de Qatar 2022, justo en el momento que hacía una transmisión en vivo para Nosotros a la Mañana (El Trece). Tras quedar el conflicto solucionado, Tefi Russo, la mujer del conductor compartió los mejores memes de la situación.

“Gracias por la preocupación. Fue un susto en vivo. El Pollo está bien”, aclaró Russo junto a un fotomontaje del afiche oficial de la película El Ángel, en el que el rostro de Toto Ferro interpretando a Robledo Pucho fue reemplazado por el del Pollo Álvarez.

En tanto que en otra historia en la que se ve a un gatito esposado, Tefi escribió: “Pensé que iba a tener que viajar a Doha para llevarle libros y puchos”.

En el tercer meme, la mujer escribió: "Yo ya flasheaba esto", y acompañó el comentario con una foto de la serie El Marginal, con la cara del Pollo Álvarez encima del personaje interpretado por Juan Minujín, mientras que el rostro de Teffi Russo ocupó el espacio del de Martina Gusman.

Finalmente, la esposa del Pollo Álvarez aclaró: “Fuera de chiste, se cagó en las patas simplemente porque, aunque tuvieran todos los permisos, está lejos de casa. Estaba en vivo. No se entiende el idioma. Es otra cultura y hubo censura cuando no estaba haciendo nada mal. Después se le pasó. Se comunicó conmigo y hasta nos reímos. A los minutos lo volvieron a detener. Imposible trabajar y disfrutar de un Mundial así”.

Según el Pollo Álvarez, al momento de la detención durante la cobertura en el Mundial de Qatar 2022 el equipo tenía todo los papeles en regla y un traductor que los asiste. “Es una cultura diferente y si no pasa nada, me encanta que pase esto porque esto también es el Mundial, por un lado tenés una careta que te dice ‘tenés libertades’, pero hay un control absoluta a la prensa y cualquier expresión de género, de las mujeres… Esto es la otra cara de un Qatar que puso toda la plata del mundo a la FIFA. No nos dejan trabajar tranquilos”, expresó enojado el conductor.