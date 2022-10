Los posteos de Tomás Holder y Georgina Barbarossa luego de protagonizar un áspero momento en vivo

Luego del áspero momento en vivo que atravesaron Tomás Holder y Georgina Barbarossa, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y la conductora compartieron posteos en sus redes sociales para dejar en claro que lograron superar la tensión que tuvieron frente a cámaras.

Por un lado, Georgina Barbarossa compartió una historia de Instagra en la que posó junto a Tomás Holder y escribió: "Al final es un tierno", sumando un emoji de un corazón.

El posteo de Georgina Barbarossa tras el cruce con Tomás Holder.

A su vez, el ex Gran Hermano reposteó la imagen en su cuenta y agregó: "Un amor de persona. Gracias por el espacio". Con ese intercambio de mensajes, Holder y Barbarossa dieron a entender que no hubo rispideces luego de que el joven intentara abandonar el programa A la Barbarossa (Telefe) en un momento en que se sintió incómodo con las preguntas de la conductora.

Lo que generó la inquietud del primer eliminado de Gran Hermano fue que Georgina Barbarossa hizo preguntas sobre su particular relación con su madre y su novia.

"¿Cómo se lleva con tu mamá? Porque la imagen de tu mamá es re fuerte, o sea, tener una mamá tan presente", interpeló la conductora al querer saber sobre el vínculo entre la pareja de Tomás Holder y la madre del joven. "No, no, no... Si bien mamá siempre fue una mujer que fue celosa de mí, puede ser... Pero es muy respetuosa, tienen una relación tranquila, se conocieron muy poco. Creo que digo esto y ya quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo", expresó nervioso el entrevistado.

Luego Holder le dejó en claro a Barbarossa que no la estaba pasando bien. "Estoy incómodo porque recién escuché comentarios de la mesa: 'en tres meses se pelean', cosas así... Siento que siguen faltando el respeto. Entonces, yo la verdad que te digo que gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias", expresó categórico el influencer.

Ante la insistencia de Georgina Barbarossa para que Tomás Holder no abandone el programa, el joven remarcó: "Igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme, no me siento cómodo". Acto seguido, la conductora mandó a un corte comercial y al regresar siguieron adelante con la nota superando el mal momento.