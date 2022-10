Tensión al aire: Tomás Holder intentó abandonar una entrevista con Georgina Barbarossa

Tomás Holder sigue visitando todos los programas de chimentos habidos y por haber. Luego de un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV), esta mañana le tocó el turno de visitar A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe.

Durante la charla se vivió un momento de suma tensión, luego que el ex participante de Gran Hermano 2022 decidiera dar por terminada la entrevista. "Quiero retirarme, no me siento cómodo", expresó el influencer luego de escuchar una burla que realizaron sobre su pareja, Pauli Balbi, desde la mesa donde se encontraban los panelistas.

"Quizá estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo", agregó. "¿Estás incómodo?", le preguntó la conductora. "Sí, me estoy sintiendo incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa. Recién escuché 'en 3 meses se pelean', cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto", contestó.

"Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias", comentó y amagó a retirarse, pero Georgina lo tomó del brazo y no lo dejó irse. "No te vayas, no te vayas, un segundito", le pidió entonces. "Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo", respondió contundente.

"Esperame un segundito, tengo que decir una cosa, tengo que decir una publicidad", le pidió la conductora, intentando calmar el ambiente. "Vamos al corte y enseguidita volvemos", se la escuchó decir a Barbarossa.

Al regreso del corte, Holder seguía sentado en el living del ciclo y la charla con Georgina continuó.