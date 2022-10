Qué decía Gabriela Sabatini sobre tener hijos tras anunciar su retiro y por qué cambió de idea

Gabriela Sabatini era muy chica cuando se hizo un lugar en la historia del deporte argentino y se convirtió en orgullo nacional, brilló en las principales competencias y su máximo logro fue el obtener el título de campeona del US Open, en 1990.

Gaby lo dejaba todo en la cancha y estaba atada a la disciplina de los entrenamientos y a la alta competitividad. Sin embargo, en 1996, en el Madison Square Garden de Nueva York, la tenista anunció que se retiraba del circuito profesional. Era momento de disfrutar y de relajarse, y de priorizar su vida personal.

Apenas unos años después, en 1999, Gaby brindó una entrevista a la revista El Gráfico en la que contó cómo eran sus días libres de la exigente rutina que venía de soltar. Al fin empezaba a disfrutar de tiempo para ella y los planes de formar una familia estaban en el horizonte, pero no eran prioritarios.

Eran otras épocas y hoy resulta sorprendente, pero a sus 29 años, a la hermana de Ova le preguntaron si a su edad “le obsesionaba” casarse y tener hijos. “No. Hoy disfruto del momento y de la libertad como nunca”, contestaba ella, pero dejaba la puerta abierta a seguir el modelo familiar.

“Mi sueño, eso sí, es tener una familia y estoy abierta en forma constante para lograrlo. Si se da ahora sería maravilloso, porque no me gustaría ser tan grande... Pero creo que llega solo, en forma natural. Por supuesto miro, busco… pero no me desespero”, aseguraba.

Por otro lado, Gabriela decía que, si bien conviviría sin casarse, “le gustaría formalizar” y celebrar una fiesta para pocos. “No cierro las puertas a convivir con la persona que ame fuera del matrimonio. Y, si me caso, prometo que tendremos una fiesta íntima, entre amigos y familiares, algo totalmente mío y de mi esposo, nada pomposo”.

A la vez, Sabatini imaginaba que, de tener hijos, los educaría a su modo y de una manera más flexible que la crianza que ella recibió en su casa: “Cambiaría ciertas cosas adaptándolas a los tiempos que corren, como ser más libre en algunos aspectos”.

“Pero entiendo que hoy no es fácil ser madre; lo comencé a ver con mi sobrina. Voy aprendiendo y acumulando información ya que ahora los chicos están más expuestos y es más difícil controlar lo que reciben del exterior. Observo sus reacciones y las voy guardando. A un hijo le transmitiría amor, confianza, apoyo. Y de mí, la calma, la sencillez y, quizá, la delicadeza en tratar las cosas”, señalaba.

Hoy, sabemos que Gaby tiene 52 y no tuvo hijos. Instalada en Suiza, la ex tenista que le dijo a Viva que se fue a Europa porque “quería ser una persona normal”, vive rodeada de amigos y viaja constantemente, libre como un pájaro, sin ataduras de ningún tipo. ¿Por qué no fue por el camino de la familia?

“Yo creo que el hecho de tener la vida que tuve también era muy difícil poder conocer a alguien, estar con alguien. Siempre me gustó viajar. Soy una persona a la que le gusta mucho estar sola. Me cuestan un poco las relaciones y tengo muchos amigos y yo creo que de esa manera quizás como que completé esa parte”, se sinceró con Marcelo Longobardi, en 2021, para CNN.

“Cuando una es joven siempre sueña quizás con tener hijos, pero después, cuando fui siendo más grande, nunca tuve esas ganas o deseos de tenerlos. No sé, creo que no es fácil tener un hijo. Pienso que pasa por ahí. Soy una persona bastante que le gusta estar sola”, concluyó.