La razones por las que Gloria Carrá no quiere ni ver a Luciano Cáceres: “Se habría extralimitado en…”

Gloría Carrá y Luciano Cáceres se conocieron trabajando en la obra de teatro Bésame mucho y se reencontraron seis años después en La felicidad y en Patito Feo, donde no pudieron evitar enamorarse.

"Nos conocimos haciendo ficción y el primer paso lo dio la obra, teníamos una escena de un beso y se empezó a hacer más largo. Yo le dije 'tengo ganas de quedarme acá' y ella me dijo 'yo también' y así empezó todo. Un día no pudimos más y terminamos juntos”, contó hace un par de años el actor.

Pero luego de siete años de relación y una hija de común, Amelia, Carrá y Cáceres terminaron en septiembre de 2015 en medio de una escandalosa separación.

“No tenemos un vínculo. Siempre nos ponemos de acuerdo para criar a Amelia. Los dos estamos muy atentos a sus necesidades. No me gustaría hacer teatro ni nada que se le parezca con él. Por supuesto que no queda otra que llevarse bien, siempre hay que pensar en los hijos primero”, confió en aquel entonces Gloria.

Sin embargo, no todo quedo en un mutuo y sano acuerdo. La actriz llevó en 2018 a Luciano Cáceres a la justicia por el incumplimiento de la cuota alimentaria y el fallo fue favorable para él. Desde entonces algo se quebró del todo y nunca más se dirigieron la palabra, o hablaron uno sobre el otro.

O al menos así fue hasta el último programa de PH, Podemos Hablar (Telefe) en la que la actriz se vio envuelta en una situación que la llevó a nombrarlo.

Todo se dio ante la pregunta de Andy Kusnetzoff sobre si era verdad que le habían sacado la puerta de la habitación a Ángela Torres.

“Yo no, porque no tengo la fuerza para hacer eso. Yo fui la de la idea”, comenzó contando Gloria Carrá. En ese entonces el conductor preguntó si era porque se encerraba: “No solo se encerraba, también era adolescente adolescente, y las dos tenemos carácter fuerte”.

Ante estas palabras, Kusnetzoff siguió insistiendo para saber quién sacó la puerta y la actriz le respondió sin vueltas: “Fue mi ex”.

Andy preguntó si con su ex se refería aun famoso actor que había visitado también el programa y la tensa respuesta de Gloria Carrá no tardó en llegar: “Sí, Luciano. No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido”.

Pero según confirmaron en El show de Los Escandalones (América TV) luego de la emisión del programa, aquel testo momento se debió a que ella no lo quiere ni nombrar por lo mal que terminó todo.

Además, Ana Laura Román sumó que “se llevaban muy mal con Ángela. Él mismo contó que eran tantos los portazos que daba Ángela que un día llegó, la sacó y cuando ella quiso dar otro portazo se dio cuenta de que no tenía puerta”.

Para finalizar, en el programa de chimentos confirmaron que Luciano Cáceres se habría extralimitado en su función de acompañante, tomándose algunos privilegios de padre con Ángela. Eso le molestó mucho a Gloría Carrá, lo que habría desencadenado en la separación.