Adrián Pallares reveló un inesperado dato sobre su nuevo programa en Canal 13

El 2022 empezó con una rotación de figuras dentro del mundo de los canales de televisión y dos de ellas son Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que se despidieron de Intrusos (América TV) para desembarcar en El Trece con un nuevo programa.

Desde que Ángel de Brito anunció que Los ángeles de la mañana (El Trece) terminaba el último día del 2021 comenzó una carrera contra reloj por ver quien se quedaba con cada uno de los periodistas de espectáculos más destacados.

Ahora, el canal del solcito reemplazará el éxito que dejó atrás de Brito con dos clásicos referentes, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Sin embargo, hasta ahora no había muchos datos sobre el nuevo proyecto que encararán.

Se sabía que el programa ocuparía la misma franja horaria que LAM y que el nombre sería Socios del espectáculo. Además, se sumarían al staff de panelistas Paula Varela y Karina Iavícoli.

"Toda esa sal es lo que compró la gente de estos Socios, que ahora, finalmente, está plasmado en un nombre que tiene que ver directamente con nosotros”, había dicho Adrián Pallares sobre el nombre de su nuevo programa.

Pero ahora, en diálogo con La Once Diez, el periodista reveló algunos datos desconocidos hasta el momento sobre su nuevo matutino: “Vamos a estar más pronto de lo que todos creen”.

Si bien se creía que el programa iba a comenzar en marzo, con este nuevo dato que anunció Pallares, quizás los tendremos antes en la pantalla del canal, del cual destacó que después de años de no producir, vuelve a hacerlo.

Por otro lado, Adrián reveló cuáles fueron los pedidos que le hicieron y cuál va a ser el tono de su nuevo programa. “Nos pidieron que hagamos lo que estábamos haciendo, que sea divertido, que sea con ese tono”, contó.

“Nosotros siempre hicimos lo mismo: jugamos con quien quiere jugar en el mundo del espectáculo. El chimento para mucha gente se convirtió en buchón y yo no quiero dar buchón. No me divierte eso”, continuó Adrián Pallares sobre la mirada que tiene de hacer periodismo de espectáculos.

Finalmente aseguró que con Rodrigo Lussich no buscan reemplazar a Ángel de Brito: “Todos los programas tienen fanáticos. Ángel dejó ese espacio, pero nosotros no vamos a reemplazar a nadie”.