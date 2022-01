Susana Giménez desmintió a los gritos a Luis Ventura y ninguneó a Karina Mazzocco

Este miércoles se vivió un tenso momento en el programa A la tarde (América), cuando Susana Giménez llamó a los gritos para desmentir en vivo a Luis Ventura, lo mandó a chequear las fuentes correctas y ninguneó a la conductora del ciclo, Karina Mazzocco.

En la apertura del magazine de la tarde, Luis Ventura afirmó que Susana Giménez perdonó a su ex, el empresario Jorge Rama. Según el periodista, la diva y el uruguayo planeaban encontrarse en el cumpleaños de ella. La supuesta noticia que fue presentada con el graph de "último momento" fue derribada cuando la estrella de Telefe llamó al periodista y lo vapuleó en vivo.

De manera llamativa, Ventura atendió el teléfono durante la emisión de A la tarde, mientras la conductora Karina Mazzocco se sorprendió al notar que el panelista estaba hablando con Susana.

“Es Susana Giménez. ¿Me dejás que hablemos a bocina abierta?”, le preguntó el periodista a la diva. “Bueno. Bueno… No, está bien Susana, yo lo que… La información salió de la misma gente que me dio la información de las chequeras”, se excusó Luis Ventura para asegurar que recibió la información de la misma fuente que le informó que el ex de Susana Giménez la estafó con unos cheques hace un tiempo.

"Que salga al aire, necesitamos hablar con ella”, rogó Mazzocco. Entonces Susana accedió y se la escuchó gritar enojada: “A mí no me gusta el conventillo”. Mientras que Ventura insistió: “La persona que me dio la información del robo de las chequeras, los siete cheques, la falsificación de la firma, es la misma persona que me llamó ahora diciendo que Jorge Rama y su familia te iban a ir a visitar”. Con más enojo, Susana Giménez retrucó: “¡Pero yo tendría que estar loca y el tipo también! El tipo debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?". Entonces Ventura se cubrió diciéndole que no pudo comunicarse con ella porque no teiene su nuevo teléfono. “Por esto, lo único que te pido de rodillas es que no des mi teléfono. Lo cambié porque me volvían loca. Como presidente de APTRA te lo pido”, advirtió Susana.

Sin embargo, el momento más humillante para el periodista llegó cuando la diva le pidió que consulte buenas fuentes, como su equipo de colaboradores en Telefe o su productor. Arrinconado, Luis Ventura argumentó que no podía preguntarle al entorno de Susana Giménez algo tan personal. “¿Pero qué personal si salió en todos los diarios? Se lo podés preguntar a cualquiera. Cualquiera lo sabe. Pero así quedo como una tarada. ¿Cómo lo voy a recibir, a perdonar? ¡Están todos locos! Te lo pido por favor, Luis. Una persona que ni se si existe, no sé nada”.

Pero la cosa no terminó aquí. Cuando Karina Mazzocco intentó hablar con Susana, la estrella la ninguneó. “No sé lo que le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso, a hablar mal de sus amigos”. “Jamás”, se defendió la conductora. Pero Susana Giménez insistió: “¡Que perdoné a uno que me afanó! ¡Estás diciendo que parezco boluda! No, chicos”.

Luis Ventura intentó salir de su paso en falso, mencionándole a Susana que ella perdonó a otros ex como Huberto Rovirralta y Ricardo Darín, señalándole que ella es muy generosa. “¡Pero Darín es mi hermano! ¿Pero generosa con el que me afana? ¿Con el que me falsificó la firma? Pero cómo voy a perdonar a una persona… ¡Durmiendo con el enemigo!”, protestó remarcando que nunca logró recuperar su dinero.