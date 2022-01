Antonio Gasalla le paró el carro a Moria Casán y se generó un tenso momento en vivo

Antonio Gasalla estuvo como invitado en el programa de Moria Casán, y en un momento le paró el carro a la conductora en plena entrevista, lo que generó un tenso momento en vivo en el ciclo de El Nueve.

Mientras Casán y Gasalla dialogaban en Moria es Moria, el actor intentó explicarle a La One un ejercicio que tuvo en su juventud en una clase en la Escuela Nacional de Arte. Sin embargo, frente a la falta de comprensión de la anfitriona, el capocómico optó por cortarla en seco.

“Ay, nena, cambiemos de tema porque parece que no queres entender. ¡Es estudiar teatro, no es hacer una obra de teatro!”, reclamó Antonio Gasalla. Moria Casán no se quedó callada y respondió: “Entiendo todo, pero no puedo creer que te hagan hacer cosas así. Como yo nunca estudié nada...”.

Entonces Antonio retrucó: “Bueno, porque no fuiste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que duró como años. De ahí salieron Alfredo Alcón, María Rosa Gallo...”. En ese momento, Moria interrumpió: “¿Y vos creés que te sirvió?”.

Entonces el invitado insistió: “Si querés te nombro a toda la gente que salió de ahí”. La conductora retrucó: “Bueno, pero no sé si a toda esa gente le sirvió y dirá ‘¿uy, para qué me hacían hacer todo esto?’. ¿A vos te sirvió lo que hiciste ahí o después te inventaste otro?”.

“Cambiemos de tema, querida”, respondió cortante Antonio Gasalla. “No, ¿por qué?”, refutó Moria Casán. “No me querés entender”, remarcó el legendario artista. “Sí te quiero entender. ¿Vos querés decir que vos mamaste todo de ahí o mamaste de otro lado?”, siguió la exvedette. “No, de 20 mil años de cosas que hice”, remarcó el protagonista de Esperando la carroza, cerrando así el tenso momento entre ambos.