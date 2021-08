Antonio Gasalla tomó una drástica decisión sobre su futuro

La última vez que se lo pudo ver a Antonio Gasalla en el teatro fue en enero de 2020 en una temporada en Mar del Plata. Luego, llegó el flagelo de la pandemia y desde ese momento el actor permaneció aislado en su casa. Mientras el espectáculo vuelve paulatinamente a las salas, el capo cómico tomó una drástica decisión sobre su futuro.

En una entrevista con diario Clarín, Gasalla enfatizó: "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!", dejando así en claro que llegó el momento de su retiro de los escenarios.

Luego, el artista explicó su falta de motivación frente a las condiciones en las que se pueden funciones en estos días. "En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más", sostuvo.

Finalmente, Antonio Gasalla reconoció que él no podría sentirse cómodo en escena con tantas restricciones . "El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más", sentenció de manera rotunda.