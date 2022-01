Una famosa recordó su noviazgo con Christian Petersen y lo destrozó

Christian Petersen está atravesando un duro momento personal con la separación, a fines del 2021 de Sofía Zelaschi, la joven de 26 años que le robó el corazón en El gran premio de la cocina y con la que vivió un apasionado romance de poco más de un año.

Pero el chef es todo un galán, y como tal con el tiempo va a poder reencontrarse con el amor. La posibilidad de mostrar todo su encanto y talento en televisión siempre le abrió muchas puertas y lo acercó a varias oportunidades sentimentales. Así vivió un mediático romance con Maju Lozano.

Christian Petersen y la conductora tuvieron una historia de amor que duró casi un año y que comenzó a fines del 2014. Fue Darío Barassi quien actuó de celestino en esta pareja, los presentó y los incentivó para que se animen a compartir una cita que terminó siendo la primera de muchas.

"Es algo que recién empezó. Lo bueno es que es una relación muy adulta. Los dos tenemos hijos y somos muy respetuosos de los tiempos y necesidades de cada uno”, le había dicho Maju Lozano en aquel momento a la revista Luz sobre su romance con Petersen.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Christian y Maju compartieron varias salidas publicas, donde fueron fotografiado juntos, y se enviaban románticos mensajes por redes sociales. Sin embargo, el amor no prosperó y antes que termine el 2015 ellos ya no estaban juntos.

Pero en el 2020, cuando Christian Petersen ganó gran popularidad en El gran premio de la cocina y se convirtió en todo un galán televisivo con sus intensos coqueteos con Carina Zampini, conductora del ciclo, Maju Lozano volvió a hablar de la relación que mantuvo con él y lo destrozó.

La actriz se refirió al chef en diálogo con Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi por La Once Diez, donde fue indagada sobre su pasado amoroso. Allí se refirió a Christian Petersen como un “ni”.

“En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, sumó en referencia al maestro del asado. Además, en aquella conversación aseguró que siempre mantiene buena relación con todos sus ex, pese a haberse mostrado con sabor amargo sobre Petersen.

En pocas palabras, en cocinero que se muestra como todo un galán en público no deja la mejor marca en las mujeres, dado que mientras para la conductora “fue un ni”, para Sofía Zelaschi es definitivamente ya alguien de su pasado con quien no quiere saber más nada.