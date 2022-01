La historia desconocida de los tatuajes de Christian Petersen y su ex novia de 26, que lo dejó y le rompió el corazón

Christian Petersen continúa intentando recuperarse de un golpe inesperado con el que cerró el 2021, la separación de su novia de 26 años, Sofía Zelaschi.

El chef se convirtió en un verdadero galán de televisión desde que debutó como jurando en El gran premio de la cocina. Tal es así que hasta se le inventó un romance con la conductora del ciclo, Carina Zampini.

Sin embargo, Christian Petersen tenía el corazón flechado por otra mujer del ciclo, una joven participante de 26 años menor que ya sea por su talento, su bajo perfil, su carisma o su dulzura, logró conquistar a uno de los grandes maestros de la cocina.

No fue la diferente de edad un impedimento para que el amor triunfe entre Christian y Sofía. Juntos construyeron una historia de amor que superó el año, sobrellevaron la ola de la pandemia en plena convivencia y hasta construyeron un proyecto laboral juntos.

Pero parece que todo eso no fue suficiente para ganarle a las vueltas de la vida que siempre juegan una mala pasada, y en diciembre Petersen anunció que el amor entre él y Sofía Zelaschi había terminado.

El anuncio lo hizo de la manera más particular en diálogo con Radio Mitre y hasta se tornó medio confuso: “Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser amigos”.

Lo más extraño de la situación, es que días antes de aquella particular declaración, la pareja había sido fotografiada junta en las playas de Punta del Este. Algo que llamó mucho la atención de aquella sección de hermosas postales fueron los tatuajes que ambos compartían.

Pero hay una historia detrás de aquellas imágenes grabadas en la piel y es que pese a que un año no es tanto tiempo para algunos, Christian y Sofía vivieron su relación tan intensamente que decidieron dejarse una marca para siempre.

Una fuente cercana al cocinero le reveló a MDZ Online que Petersen y Zelaschi estaban tan enamorados que decidieron sellar su amor con una pequeña marca en la mano, algo así como las nuevas alianzas del siglo XXI.

Si bien en las postales que fueron tomadas por Hola! en Uruguay no se pueden apreciar, y no hay fotografías que lo demuestren, ambos llevaran un tatuaje para siempre que los recordará el uno al otro. Eso tiene mucho que ver con una de las frases que utilizó el cocinero cuando decidió anunciar la triste noticia, haciendo referencia a que siempre van a estar conectados más allá de si son o no pareja.

“Podemos estar toda la vida juntos pero no somos nada formal, la familia Ingalls y eso”, había dicho Petersen. No se sabe si estarán nuevamente juntos pero al menos tendrán algo que los recuerde mutuamente por siempre, salvo que decidan borrarlo.