El sentido homenaje que le hizo Pampita a su hija Blanca en su cumpleaños 44

Pampita celebró su cumpleaños número 44 rodeada de amigos y celebrities en Buenos Aires. Unos días antes lo había hecho en Punta del Este, con algunas de sus amigas. Esta vez, la pareja se quedó en la Capital por problemas de agenda (Roberto García Moritán tiene cosas que hacer como Legislador), y ella es la que anda de aquí para allá previo a irse todos juntos a México en febrero.

La noche tuvo un festejo por partida doble, ya que Roberto García Moritán cumple apenas unos días después que ella y es la tercera vez que lo hacen de esta manera. En la noche del lunes 17 de enero se juntaron en un bar top de Baires, donde la pasaron bomba.

Allí estuvo también Benjamín Vicuña, y a Carolina se la vio por demás emocionada. A la hora de apagar la velita número 44, Pampa tomó el micrófono y realizó una hermosa dedicatoria a su hija Blanca, que falleció hace algunos años en Santiago de Chile, después de contraer un virus en unas vacaciones en el Caribe.

"Acá estoy, con mis caballeritos... Bauti mi gran compañeros, siempre a mi lado. El grandote. Blanquita en el cielo, siempre iluminando mi vida, en los momentos más importantes. Beltrán, el más parecido a mi, mi gotita de agua. Beni, que es la alegría de la casa con sus ocurrencias", afirmó, muy feliz.

Desde hace años que Carolina intentó esquivar el tema por el “dolor desgarrador” que le provocaba, pero con la llegada de Roberto García Moritán se fue aflojando. En eldía de su boda, ella realizó un homenaje y también dedicó tiernas palabras para el angelito.

"Días antes de conocer a Rober, fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y la verdad es que nunca le había pedido nada a mi hija. Pero ese día estaba muy conmovida y le hice un pedido muy profundo”, contó en su boda.

“Fue muy desde adentro. ‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada, pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me de amor. Un amor que me de paz, calma", terminó en aquel momento.