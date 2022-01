El beso de ficción más fogoso de Pablo Echarri que preocupó hasta a Nancy Dupláa

El amor entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri se mantiene aún en la actualidad. Aunque los años pasen, la pareja continúa transitando el mismo camino y hasta se muestra más enamorada que nunca.



Su amor nació desde el primer momento en que se conocieron. Los caminos de ambos se cruzaron en el 2000, cuando se unieron al elenco de la novela Los buscas de siempre. Aunque ambos tenían pareja, poco a poco la química traspasó la pantalla.



Sin lugar a dudas, se trata de una de las parejas más consolidadas en el mundo artístico. Y aunque nunca se hayan separado, lo cierto es que atravesaron algunos inconvenientes. ¿El principal motivo? Los besos apasionados que dio el actor en diferentes ficciones.

Fuente: Instagram - duplaa_nancyok

El beso que más celos le dio a Nancy Dupláa

Aunque ambos son intérpretes y saben muy bien que los besos de ficción no son reales, esto no evitó que sintieran celos al ver dichas escenas. Principalmente Nancy Dupláa, quien no podía dirigir los momentos fogosos que compartía Pablo Echarri con otras actrices.



Y aunque la actriz siempre sintió celos de su marido, lo cierto es que hubo un beso en particular que la enfurecía. Se trata de las escenas pasionales que compartía con Celeste Cid, su compañera de elenco en Resistiré.



Dicha telenovela se transmitió por la pequeña pantalla de Telefe y fue lanzada en 2003. Desde el primer momento, esta historia se convirtió en unos de los grandes éxitos del canal. Principalmente, por la gran química que existía entre ambos intérpretes.



Durante una entrevista, Nancy reveló que aquellas escenas y los besos fogosos que se daba su marido con la actriz fueron una prueba de fuego para ella. Esto se debe a que la relación con el actor recién había comenzado, por lo tanto existían muchas inseguridades al respecto.



“Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”, declaró. Por otra parte, aseguró que los pósters de la novela también le provocaban celos.



En dichos afiches aparecía Celeste Cid muy sensual y acompañada de Pablo. De acuerdo con Dupláa, cada vez que su hijo Luca veía los afiches o alguna escena de la telenovela, le preguntaba si la actriz era la novia del actor. Y ella respondía tajante: “No, no es la novia“.



Sin embargo, la actriz reveló que ahora es distinto y que aprendió a manejar sus celos. El amor entre ella y Pablo Echarri logró superar todos los problemas, y principalmente las escenas de ficción que generaban discordia.





Por su parte, el actor siempre recuerda con cariño la primera vez que conoció a Nancy Dupláa. El amor se mantiene intacto y aún continúa perdidamente enamorado de la personalidad de su mujer.

“A medida que la iba conociendo más, me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Más allá de su belleza, había un contenido que me impactaba, algo que nunca había visto“, declaró.



¿Qué opinas de los celos de Nancy Dupláa sobre Pablo Echarri?