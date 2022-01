Los tips de Analía Franchín para ahorrar en Punta del Este, donde comer puede costar 140 dólares por persona

Analía Franchín estará casada con uno de los empresarios más acaudalados de la Argentina (Sebastián Eskenazi), pero disfrutar de ese buen pasar no le impide tener los pies bien plantados sobre la Tierra, entender lo que cuestan las cosas y escandalizarse con los precios carísimos de Punta del Este.

Es que si el topísimo balneario del país vecino siempre resultó muy caro para los bolsillos argentos, con el dólar por las nubes el presupuesto para pasar unos días de vacaciones en la “Saint Tropez” del Sur voló por las nubes y quedó reservado a unas poquísimas personas.

Salvo que hagan como hace Analía, que este lunes contó en Flor de equipo algunos truquitos y consejos de experta viajera para ahorrar lo más posible y pasarla bomba sin sufrir (tanto) en las exclusivas playas orientales, hoy más onerosas que Miami o Europa, según apuntó Flor Peña.

Todo arrancó cuando, desde el móvil desde la playa, Flor comentó a Marcelo Polino que Punta estaba “explotada”. A lo que Franchín de inmediato advirtió: "Si van a venir traiganse la lata de tomate, la carne envasada.... Porque un bife te sale 90 dólares. ¡Qué salga mucho sanguchito!".

"Estábamos hablando acá con Ana como dos viejas chusmas, está muy caro acá", dijo entonces Peña. Intrigado con los precios que se manejan para ir a cenar, Polino les pidió más data a las chicas. "Vamos a hablar así, más o menos, comer bien, a lo mejor encontrás un chivito en algún chiringuito... Pero comer más o menos sale 140 dólares por persona", lanzó Peña.

Ante la cara de sorpresa del periodista, Franchín tomó la posta y empezó a tirar un consejo detrás de otro para que veranear en Punta no sea una pesadilla. "Lo bueno, ya me sé todo. Hay que pagar con tarjeta... ¿Por qué? En Uruguay te devuelven el IVA. Si pagás con tarjeta, el dólar te va a salir más barato”, indicó.

Y luego explicó: “Porque aunque te pongan 65 por ciento de los impuestos, es un 30 por ciento por un lado y 35 por el otro; si pagás ganancias, el 35 por ciento te lo devuelven. Al dólar oficial le sumás un 35 y no el 100 por ciento como el dólar blue... ¿Entendiste?".

"Punta del Este es un lugar muy bello. Si querés una vida tranquila de familia, la podés hacer y si querés una vida fiestera, la hacés. El punto es que es en dólares, y en dólares caros. Porque yo que estuve en España, era más barato que acá y en euros. Miami es un poco más barato que acá", agregó Florencia.

A lo que la ex Intrusos sumó más datos útiles: "¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que ir a Maldonado a hacer las compras, no hacerlas en los supermercados conocidos. Inclusive hay ferias, y está el supermercado mayorista también. Así que si son muchos de familia, cargás el auto de bebidas…¡y si no tenés el dispenser, chicos! ¡Hay que ahorrar plata!".