El fuerte pase de factura de Silvina Escudero para Germán Paoloski: “Estuvimos por casarnos y…”

Hay amores que nunca se olvidan y el de Silvina Escudero tiene nombre y apellido: Germán Paoloski. Porque aunque muchos no lo recuerden, el conductor de No es tan tarde y la bailarina que el año pasado se lució como panelista en Los Mammones una vez, hace muchos años, fueron novios.

Es más, Silvina y Germán, casi llegan a dar el sí frente al altar. Sobre esa relación que quedó frustrada habló la morocha, cuando en Cortá por Lozano le preguntaron por ese sueño suyo, que más de una vez hizo expreso, de casarse y tener hijos, como una “Susanita”.

"Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos; estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años", recordó la hermana de Vanina, que hace un tiempo contó que congeló óvulos para poder ser mamá independientemente del paso del tiempo, cuando ella lo desee y sea el momento.

Escudero tenía 19 años cuando empezó a salir con Germán, hoy casado con la actriz Sabrina Garciarena, con quien tuvo a León, Beltrán y la pequeña Mía, que nació en 2020, a poco tiempo de arrancada la pandemia.

"Les mando un beso enorme a él, a Sabrina que tiene unos hijos divinos, que me los cruzo siempre porque son vecinos, son amorosos", aprovechó Silvina, que vive en una hermosa casa pet friendly en un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre.

Pero después de tirarle buena onda al periodista, llegó el momento del pase de factura por todo lo que no pudo vivir con él. "Yo no tenía proyectado una vida así, como esta. Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia”, aseguró.

Y la invitada del programa de Telefe agregó, consciente y conforme con sus decisiones: “Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado”.

Sin embargo, dejó en claro que no olvida lo que pasó con German. “Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral", cerró la morocha, que hace unos cinco años está de novia con Federico, un misterioso muchacho con bajísimo perfil que no tiene redes sociales.