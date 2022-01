Por qué se odian Pablo Echarri y Gonzalo Heredia

Los años pasan pero indudablemente Pablo Echarri sigue siendo uno de los hombres más atractivos del ambiente artístico y continúa robándose todas las miradas en cada papel que interpreta.

Pero dentro del mundo del espectáculo siempre existen rivalidades, no solo por quién se queda con algún protagónico sino porque siempre van a apareciendo nuevos actores que comienzan a tomar relevancia y a desplazar a otros.

Uno diría que Pablo Echarri podría tener cierta bronca con la generación de galancetes que vino detrás de él, como por ejemplo Gonzalo Heredia. Sin embargo, su enojo y gran pelea con el actor más literario de la televisión argentina vino por otro lado que poco tiene que ver con lo laboral

Claramente ser uno de los hombres más lindos del país no te deja exento de sentir celos de cualquier otro que se relacione con tu pareja y menos si ambos protagonizan escenas de alto voltaje. Eso es lo que le pasó al actor de "Resistiré".

En 2008, Nancy Dupláa, mujer de Echarri, protagonizó junto a Gonzalo Heredia "Socias", donde también compartían elenco con grandes figuras como Mercedes Morán y Andrea Pietra.

En aquel entonces las fuertes escenas que grabaron Nancy con Heredia le despertaron los celos a Echarri, quien no pudo evitar sentirse incómodo con el actor.

En el 2021, invitado a la mesa de Mirtha Legrand y con una Juana Viale intrigada, se refirió a lo sucedido y reconoció: “Cuando uno compite con especímenes masculinos que están dentro de la generación de uno se puede sentir mucho más seguro, pero cuando el pibe tiene sub 20, uno no puede, no llega”.

Allí admitió cuánto le había afectado aquella situación. “A uno no le dan los pulmones, no me da la elongación, nada. Las rótulas ya no son las mismas. Sentí ese cosquilleo”, confió Echarri comparándose con Gonzalo.

Además, lo que más afectó al actor fue que sintió cierta competencia con el marido de Brenda Gandini, con quien se sintió muy identificado a su versión joven, lo que podría ser algo que llamara la atención de Nancy Dupláa.

En aquel entonces, Pablo habló de su experiencia como artista y admitió que en aquel mundillo es my difícil no confundirse cuando uno interpreta muchas escenas de amor y de sexo. “La verdad es así. Hay que ver lo que construiste vos y en lo que te concentrás. Pero es muy difícil en este trabajo y en las novelas. La cercanía tan franca genera confusiones a veces”, aseguró.