La osada escena íntima que protagonizaron la China Suárez y Benjamín Vicuña para su nueva serie

La China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizan la serie Terapia alternativa para la nueva plataforma de contenidos Star+. La serie tiene fecha de estreno el próximo 24 de septiembre y contará de 10 episodios.

En esta ficción, los actores se pusieron en los roles de una pareja de amantes que busca distanciarse para poder tener felicidad en el matrimonio de cada uno. Es una comedia dramática que cuenta la historia de Malena (Suárez) y Elías (Vicuña), dos amantes que buscan la ayuda terapéutica de Selva (Carla Peterson) para poder separarse. En las imágenes que se pudieron ver en su primer tráiler oficial, sus personajes tienen encuentros muy fogosos.

La serie completa su elenco con actores de la talla de Fernán Mirás (Alex), Julieta Cardinali (Eliana), Gustavo Garzón (Gervasio), Boy Olmi (Jorge) completan el elenco de Terapia Alternativa, que también cuenta con actores invitados: Graciela Borges, Marcelo Subiotto, Diego Reinhold, Mario Alarcón, Silvina Sabater.

Recordemos que el pasado 28 de agosto, la actriz compartió la imagen oficial de la serie donde se la ve sentada sobre el regazo de Vicuña. "¡Cada vez falta menos! El 24 de septiembre llega Terapia Alternativa. No se la pierdan!", escribió la China en el posteo, en el que no etiquetó a su ex y también bloqueó los comentarios de sus seguidores.

Por su parte, y siguiendo la campaña de promoción, Benjamín optó por compartir una video protagonizada por varias figuras nacionales (Guillermo Francella, Adrián Suar y Natalia Oreiro, entre otros) contando detalles sobre la programación de la plataforma.