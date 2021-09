La reveladora foto que delató a Laurita Fernández y Nicolás Cabré

En marzo de este año Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. "Hace más de un mes que no estamos juntos. Fueron tres años hermosos", había revelado en sus redes sociales. Pasado un largo tiempo, comenzaron a circular rumores que indicaban una reconciliación de la pareja.

Esta semana, Ángel de Brito salió a confirmar que Laurita Fernández y Cabré estaban nuevamente juntos. Fue a través de las redes sociales, donde el periodista de chimentos le respondió a un seguidor que consultó por la vuelta de los actores. "Sí", soltó el periodista sin dar mayores detalles.

Por su parte, ayer, Laurita se refirió a estos rumores durante un móvil con Intrusos. Cuando el movilero le preguntó si habían vuelto, la actriz contestó tajante: "No tengo nada para decir de eso. A veces te ves forzado a tener que titular. Si no conté nada, es porque no. Mientras tanto, estoy muy bien y tranquila. Las cosas se irán dando para un lado o para otro. Cuando yo sienta que es de una u otra manera, lo contaré", finalizó dejando bastante abierto el panorama.

Sin embargo, anoche la bailarina posteó una serie de fotos en las que está por cenar una pizza sola en la cocina de su casa. Y la cuenta Chusmeteando detectó que, aumentando el contraste y brillo de una de las imágenes, en el reflejo de la ventana podía verse la silueta del actor.

Laurita compartió una serie de fotos sin notar el detalle. Foto: Instagram @holasoylaurita