Laurita Fernández habló sobre los rumores de reconciliación con Nicolás Cabré

Esta semana, Ángel de Brito confirmó que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se habrían reconciliado. Fue a través de las redes sociales, donde el periodista de chimentos le respondió a un seguidor que preguntó por la vuelta de los actores. "Sí", soltó el periodista sin dar mayores detalles.

Ahora se conoció la palabra que todos querían escuchar. Laurita se refirió a los rumores durante un móvil con Intrusos. Cuando el movilero le consultó si había vuelto, la actriz contestó tajante: "No tengo nada para decir de eso".

"No estoy enojada pero no tengo nada para decir de algo que yo no conté. No tengo nada que titular. El día que sienta que tengo que contar algo, lo contaré ", comentó la actriz y conductora.

"A veces te ves forzado a tener que titular. Si no conté nada, es porque no. Mientras tanto, estoy muy bien y tranquila. Las cosas se irán dando para un lado o para otro. Cuando yo sienta que es de una u otra manera, lo contaré", agregó.