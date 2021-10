Grave acusación contra Claudia Villafañe por la relación entre Maradona y Mavys Álvarez

Tras las polémicas declaraciones de Mavys Álvarez, la ex novia cubana de Diego Maradona que tuvo una relación con el Diez cuando ella era adolescente, ahora una grave acusación cayó sobre Claudia Villafañe a quien vincularon con las historias que tuvo el ídolo del fútbol con chicas menores de edad.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), Luis Ventura aseguró: “Claudia sabía y no solo sabía. Yo tengo charlas grabadas con Claudia. En aquel momento, me dijo que no soportaba que a Diego le llevaran chicas de trece o catorce años que eran menores a sus hijas".

Tras la dura afirmación de Ventura, Ángel de Brito le preguntó por la veracidad de lo que dijo y su colega repitió: “Yo hablé con Claudia. Ella tenía plena conciencia de lo que pasaba. Era una época en la que Claudia trataba de atajar todos los tiros al ángulo que podía, porque había de todo”.

Por otro lado, cuando a Luis Ventura la panelista Andrea Taboada le preguntó si Diego Maradona tuvo hijos con Mavys Álvarez, el periodista respondió contundente: "Mavys se cayó por una escalera como también se supo caer Verónica Ojeda, perdiendo embarazos".