Matías Alé se emborrachó y protagonizó un bochornoso episodio

En más de una ocasión, Matías Alé ha manifestado que no bebe alcohol. Sin embargo, en algún momento de su pasado si lo hizo y en una de las últimas emisiones de A la tarde reveló frente a las cámara cómo terminó después de haber tomado más de la cuenta.

Todo ocurrió en 2015 cuando, luego de unos meses de noviazgo, se casó con María del Mar. Sus amigos le organizaron un festejo que no finalizó de la manera menos esperada y lo terminó haciendo protagonizar un bochornoso episodio.

"Arranqué después de una función, querían hacerme la despedida de soltero, y bueno acepté. Arranqué, me senté en la barra y me dijeron “tomá esto”, era un chupito…¡14 me tomé!", comenzó su relato frente a las cámaras de América TV.

Acto seguido, continuó con la parte de la historia que él no recuerda. "Esto me lo cuentan, porque no me acuerdo, es que después de todo eso, yo estaba en la barra y me quería cobrar, y yo empecé a decirle ‘¿vos sabés quién soy yo?’, ‘¿Cómo me vas a cobrar a mí?’ empecé a discutir con el camarero y con el de la caja", expresó.

Y sumó: "Estaban unas chicas que eran las de la AFIP, que estaban trabajando, me puse a bailar cumbia con la chica de la AFIP. Todo ese me lo contaron".

Finalmente, cerró: "Yo estaba en la moto, fui despacito, porque estaba a unos metros, pero en la rampa del hotel toqué el freno de adelante y fui a parar debajo de un auto. Lo más lindo es que a las 8 tenía que hacer un móvil para Pamela (David). Me quedé así, parado y callado".