La palabra de Romina Manguel tras la detención del hombre que la acosó en reiteradas ocasiones

Este martes, en su programa de A24 y luego como invitada en Animales Sueltos (América), Romina Manguel habló tras la detención del hombre que la acosó en reiteradas ocasiones.

“Este señor se tomó un trabajito porque me llamaba a mi desde su celular, sabia cuándo estaba sola, cuándo no estaba sola, los agravios eran muy tremendos, pero además se tomó otro trabajo: llamó a todos mis vecinos al teléfono fijo. La verdad que la pasé bastante mal, uno se asusta. No quiero decir mucho más por mi familia y mis hijas, la pasamos bastante mal. En este caso, fui y denuncié. Denuncié bastante descreída del resultado que podría tener, pero pensé que no puede ser gratis amedrentar a la gente”, detalló Manguel.

Tras casi diez meses, el hombre quedó imputado por los delitos de amenazas agravadas por ser anónimas y hostigamiento agravado por la desigualdad de género. Así lo informó el Ministerio Público Fiscal porteño en un comunicado de prensa. L

Frente a cámara, Romina Manguel llamó a la gente a denunciar los delitos. “No mires para otro lado, que si te citan de una comisaria, vayas; si te citan de una fiscalía, te acerques”, enfatizó la periodista.

El detenido tiene 28 años. “A raíz del entrecruzamiento de varias pistas se llegó a dar con una imagen captada por la cámara de seguridad de un kiosco donde el imputado había cargado crédito para su celular, lo que resultó importante para identificar su rostro y ubicar su paradero en Tigre”, dijeron fuentes judiciales.