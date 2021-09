Las fotos del casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Este martes en la tarde, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en un salón del barrio porteño de Palermo, y la pareja posó con la libreta de la unión civil en mano frente a las cámaras.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron este martes.

La dupla optó por una ceremonia íntima, mientras que fue Nazarena Vélez, es decir la mamá de Barbie, la encargada de revelar algunos detalles del evento. Este sábado, será el turno de la gran fiesta con cerca de 100 invitados en un salón de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

Barbie y Nazarena llegaron al espacio donde se celebró la unión civil este martes a las 11, y más tarde arribó Claudia Villafañe, la wedding planner elegida por los novios. La pareja firmó los papeles recién cerca de las 15, frente a un selecto grupo de allegados.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, felices tras la ceremonia de su unión civl.

“Nos va a acompañar la familia y los amigos más íntimos. El único famoso es José María Muscari, que es un gran amigo. Es todo un esfuerzo hacer un casamiento hoy en día y hay gente a la que queremos mucho y no pudimos invitar y lo entienden”, anticipó recientemente Barbie Vélez.

Además, la joven actriz reconoció: “De chica soñaba con una boda y un vestido blanco pero con el paso de los años sentí que no era necesario porque nos amamos y nos llevamos bárbaro, entonces no necesitaba ese broche de oro. Pero a partir de la propuesta de matrimonio volví a revivir todas esas emociones y tengo mucha ilusión. No paro de llorar”.