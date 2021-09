Cinthia Fernández estalló con un furioso descargo contra los que la tildan de "hueca"

Tras su fallido paso por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Cinthia Fernández estalló con un furioso descargo contra sus detractores, y pidió entre lágrimas que dejen de decirle "hueca".

“Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de textos, ese insulto es tan grave como decirme p…, como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar”, arrancó con firmeza en un vivo de Instagram la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Luego, Cinthia se dirigió a quienes la critican por no tener estudios universitarios. “Les quiero decir que eso es algo que me pega muy fuerte y que me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la facultad, pero seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia. Me hubiera encantado seguir la carrera, pero tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta distinto en la vida. Pero hoy mi prioridad son mis hijas, mi estructura de familia. Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas. Por eso es algo que me duele un montón, tanto como que me digan pu… Me duele porque quisiera estudiar para cerrarles el or… a los que toman como insulto no tener una carrera universitaria”, enfatizó la integrante de LAM.

Finalmente, Cinthia Fernández aseguró que cuando sus hijas sean más grandes, se dedicará a estudiar. “Es una materia que tengo pendiente, que me da bronca y que estoy muy segura que lo voy a hacer. Así que dejen de decirme hueca, sino vayan a todos los lugares en los que estudié y vean cuál era mi promedio”, reclamó.